当前，全球疫情仍处于流行态势，我国疫情防控形势依然复杂严峻，部分地区扩散蔓延加快、反弹风险加大。越是形势复杂严峻，越要绷紧疫情防控这根弦，以时不我待的精神、分秒必争的行动，采取更为坚决、果断措施，抓实抓细疫情防控各项工作，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

必须清醒认识到，我国是人口大国，脆弱人群数量多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，一旦放松疫情防控，势必造成大规模人群感染，经济社会发展和人民群众生命安全、身体健康将受到严重影响。疫情就是命令，防控就是责任。各地区各部门要把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署上来，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，守土有责、守土尽责，党政同责，担负起防控责任，主要负责同志要亲自抓，坚决筑牢疫情防控屏障。

做到守土有责，必须强化责任担当。常态化疫情防控是一项艰巨繁重又需要持久坚持的工作，决不能不担当、不作为、不愿负责、畏首畏尾，决不能疲疲沓沓、拖拖拉拉，情况弄不清、工作没思路，决不能敷衍应付、作风飘浮，工作抓而不细、抓而不实。要切实落实“四早”要求，集中力量打好重点地区疫情歼灭战，决不能等待观望、各行其是，决不能松懈松劲，决不能麻痹大意。疫情尚未得到有效控制的地区，要切实承担起防范疫情扩散的首要责任；没有疫情但溢入风险较高的地区，要进一步完善疫情跨地区传播防控工作方案。要既考虑本地区本领域防控需要，也考虑对重点地区、对全国防控的影响，坚定有力、毫不懈怠做好抗疫工作，以最快速度最高效率切断传染源，尽最大可能控制疫情波及范围。

做到守土尽责，必须增强斗争本领。要深刻认识到，二十条优化措施是对第九版防控方案的部分措施进行优化完善，不是放松防控，更不是放开、“躺平”，而是要适应疫情防控新形势和新冠病毒变异新特点，进一步提高疫情防控的科学性、精准性、有效性。落实好二十条优化措施，对疫情防控工作提出的要求不是低了，而是高了。防控工作要科学精准、扎实推进，既要坚决整治“层层加码”“一刀切”等问题，也要防止以优化措施为名放松防控要求，不折不扣把二十条优化措施落实到位。各地区各部门要更科学、更规范、更快速地开展防控工作，把该管住的重点风险管住，该落实的落到实处，该取消的也坚决取消，充分利用好现有资源提高防控效率，高效统筹疫情防控和经济社会发展。

疫情防控是一场大战大考。各级党组织和广大党员、干部要继续冲锋在前、顽强拼搏，发挥战斗堡垒和先锋模范作用，进一步磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，保持战略定力、坚定必胜信心，以“时时放心不下”的责任感，把思想认识再深化，防控要求再落实，疫情防线再加固，能力水平再提升，“四方责任”再压实，我们一定能够在大战大考中交出合格答卷，坚决打赢常态化疫情防控攻坚战。

《 人民日报 》（ 2022年11月19日 04 版）