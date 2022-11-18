不折不扣、科学精准落实二十条优化措施——国务院联防联控机制回应焦点问题

二十条优化措施发布以来，各地迅速贯彻落实，细化执行方案。如何不折不扣、科学精准落实二十条优化措施，进一步提高疫情防控的科学性、精准性、有效性？国务院联防联控机制17日举行新闻发布会，就相关焦点问题回应社会关切。

防止“一封了之”“一放了之”

国家卫生健康委新闻发言人米锋说，要坚决反对两种倾向，既要持续整治“层层加码”，防止“一封了之”，又要反对不负责任的态度，防止“一放了之”，保障好二十条优化措施不折不扣落地落实，保障好人民群众生命安全和身体健康。

11月17日举行的国务院联防联控机制新闻发布会现场。新华社记者 蒋志强 摄

国家疾控局副局长沈洪兵说，要落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，做到既要防住疫情，又尽可能减少对经济社会发展和民生服务保障的影响。

二十条优化措施发布以来，各地结合自身实际，在隔离转运、核酸检测、人员流动、医疗服务等方面采取更为精准的措施。一些地方也在及时纠正与第九版防控方案和二十条优化措施不相符的做法，进一步提高疫情防控的科学性、精准性、有效性。

与此同时，各地整治“层层加码”问题专班发挥主导作用，指导各方面及时纠正违反“九不准”要求等突出问题，及时纠正不作为、乱作为行为，及时纠正“一封了之”“扩大赋码”等简单粗暴做法，有效维护了人民群众的正常生产生活秩序。

进一步提升疫情防控科学性、精准性

“二十条优化措施，是对第九版防控方案的补充和完善，不是放松，更不是放开和‘躺平’，而是为了进一步提升防控的科学性、精准性。”沈洪兵说。

在北京市海淀区中关村东升科技园，一家机器人公司的工作人员在调试可应用于方舱医院、隔离点和社区的服务机器人。新华社记者 任超 摄

不再判定密接的密接；将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，高风险区一般以单元、楼栋为单位划定；纠正“一天两检”“一天三检”等不科学做法；对密切接触者和入境人员，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”……

“这样的优化调整，对各地疫情处置工作提出了更高的标准，要求我们的流调、风险研判更加精准高效，该管住的风险要管住，该落实的措施要落实到位，该取消的要坚决取消。”中国疾控中心研究员王丽萍说。

加强医疗资源建设是二十条优化措施的重要内容。“我们抗击新冠肺炎疫情和应对病毒的变异，不能打无准备之仗，因此要加强医疗服务能力建设和救治资源准备。”国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红说。

郭燕红说，要持续加强定点医院建设，满足对普通型、重症、危重症等患者的救治需求；加强方舱医院建设，主要收治无症状感染者、轻症感染者；加强发热门诊建设，并严格执行首诊负责制，真正实现早发现、早报告、早隔离、早治疗。

有效控制疫情跨地区传播扩散风险

近期，部分省份在返回人员中陆续发现感染者。面对人员跨省流动，如何有效控制疫情跨地区传播扩散风险？

核酸采样员在福州市鼓楼区一处采样点为市民服务。新华社记者 林善传 摄

沈洪兵说，国务院联防联控机制综合组明确要求，当前疫情尚未得到有效控制的地区，要切实承担起防范疫情扩散的首要责任。当前没有疫情但溢入风险较高的地区，要进一步完善疫情跨地区传播防控工作方案，关口前移，面向流入人员提供“落地检”服务。

“疫情发生地滞留人员较多时，要专门制定疏解方案。”沈洪兵说，目的地要增强大局意识，不得拒绝接收滞留返回人员，并按照要求落实好返回人员的防控措施，既要避免疫情扩散，也不得加码管控。

与此同时，我国优化了文化和旅游行业疫情防控措施。文化和旅游部15日印发通知，要求跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理；跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具，并对跨省流动人员开展“落地检”等。

文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇说，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理，有利于整治个别地区“一刀切”“层层加码”、随意限制跨省旅游经营活动等问题，调整跨省旅游管理政策也有利于遭受疫情影响的旅游行业恢复发展。