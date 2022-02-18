老人做理疗被烫伤 提醒：保健设备使用需当心

近年来，中老年人对各类保健产品、设备的关注度越来越高，殊不知，操作不慎就很容易受到伤害。据120北京急救中心官方微信消息，120近日对一位在家中理疗时不慎被保健设备烫伤的年过八十的老人进行了救治。

据悉，120车组医生到场得知，因保健设备的按摩转头过度加热导致老人被烫伤，老人的腹部、下肢有明显水泡脱皮。因老人年龄较大，皮肤敏感度降低且有语言表达障碍，故发生烫伤一段时间后才被家属发现。

120表示，家用理疗产品如使用时间过长、高档位强度大等情况发生时，易造成理疗部位皮肤破损、烧烫伤等。加之老年人皮肤随年龄增长而变薄，皮肤张力、感觉功能、对外保护作用、对周围环境温度调节功能差，再生机能降低或减弱，皮肤血运减慢，尤其对低温刺激反应较低，在低温的持续作用下易导致烫伤。

120提示，使用保健设备需注意以下这些问题：

中老年人需要更多的关爱。如果需要购买保健产品及设备，要在正规的商家选购。

老年人不要轻易参加非正规医疗保健机构举办的健康讲座和活动，不要参与其中的付费项目。

使用设备前需仔细查看说明书，了解使用方法及注意事项。

使用中要有家人在旁观察，一旦发生皮肤红肿立刻关停设备。

注意使用时间不宜过长，尤其第一次使用时先短时间试用，试用后无不适再延长使用时间。（记者孙红丽）