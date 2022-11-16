直播预告：消除病毒性肝炎 助力健康中国

从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。今年，人民好医生推出“诊断的价值”系列访谈节目，共同探讨、分享并揭示诊断在疾病全周期管理中发挥的不可估量的价值。

病毒性肝炎的流行是全球重要公共卫生问题之一。病毒性肝炎的危害具体有哪些？我们现在距离消除病毒性肝炎的目标还有多远？诊断在其中扮演着怎样的角色？11月17日15:00，“诊断的价值”系列访谈之“消除病毒性肝炎 助力健康中国”，特别邀请首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心副主任马红、首都医科大学附属北京佑安医院临床检验中心主任娄金丽、首都医科大学附属北京同仁医院健康管理中心主任陈东宁做客“人民好医生”客户端直播间，共同就病毒性肝炎的热点话题和网友进行分享。

嘉宾简介

马红，医学博士，主任医师，研究员，教授，博士生导师，首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心副主任。任中国中西医结合学会肝病专业委员会副主任委员，中华医学会肝病专业委员会肝纤维化、肝硬化及门脉高压学组秘书，北京中西医结合学会肝病专业委员会常委等。

娄金丽，研究员/教授，博士研究生导师，首都医科大学附属北京佑安医院临床检验中心主任。学术兼职：中国医学装备协会基因检测分会常委、中国康复医学会医学检验与康复专委会常委、中国麻风防治协会皮肤性病检验与诊断分会常委、北京中西医结合学会检验分会副主任委员、北京医学检验学会副秘书长。

陈东宁，主任医师，副教授，硕士生导师，首都医科大学附属北京同仁医院健康管理中心主任。任中华医学会健康管理学分会委员、北京医学会健康管理学分会常委、中国医促会睡眠医学分会委员。

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