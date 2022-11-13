国家卫健委：11月12日新增新冠肺炎本土确诊病例1675例、无症状感染者13086例

11月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1711例。其中境外输入病例36例（广东15例，福建9例，天津3例，山东3例，上海2例，北京1例，辽宁1例，浙江1例，重庆1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，北京1例，天津1例，浙江1例，福建1例）；本土病例1675例（广东727例，河南242例，北京161例，重庆158例，内蒙古114例，四川45例，云南41例，山西40例，新疆34例，陕西17例，甘肃16例，浙江11例，山东8例，黑龙江7例，江苏7例，湖南7例，辽宁6例，福建6例，西藏6例，贵州5例，青海5例，河北4例，安徽3例，天津2例，上海1例，江西1例，广西1例），含533例由无症状感染者转为确诊病例（广东480例，甘肃16例，云南9例，北京5例，浙江5例，四川5例，福建3例，重庆3例，内蒙古2例，山西1例，山东1例，河南1例，湖南1例，广西1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例455例，其中境外输入病例40例，本土病例415例（广东140例，内蒙古51例，河南49例，福建41例，重庆27例，山西19例，江苏15例，黑龙江13例，陕西12例，新疆10例，湖南8例，四川8例，云南7例，甘肃4例，青海4例，天津3例，山东2例，河北1例，辽宁1例），解除医学观察的密切接触者105120人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例528例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例26403例，累计治愈出院病例25875例，无死亡病例。

截至11月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例12175例（其中重症病例23例），累计治愈出院病例254567例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例271968例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者8957452人，尚在医学观察的密切接触者856309人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13167例，其中境外输入81例，本土13086例（广东3541例，河南2423例，重庆1662例，内蒙古1320例，新疆756例，甘肃601例，河北585例，黑龙江412例，青海300例，云南255例，山西232例，山东182例，湖南172例，四川136例，安徽99例，湖北82例，北京74例，天津58例，陕西39例，江苏33例，浙江25例，福建22例，西藏18例，辽宁12例，江西12例，上海9例，广西9例，贵州8例，宁夏6例，吉林2例，海南1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者1218例，其中境外输入120例，本土1098例（内蒙古199例，广东137例，新疆125例，青海104例，福建91例，河南62例，云南51例，山东47例，湖北38例，四川33例，陕西32例，山西27例，黑龙江27例，天津22例，河北20例，辽宁14例，重庆12例，江苏11例，湖南8例，宁夏8例，上海7例，西藏7例，甘肃5例，浙江4例，安徽3例，广西3例，贵州1例）；当日转为确诊病例540例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者80251例（境外输入1081例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8459154例。其中，香港特别行政区442661例（出院94206例，死亡10517例），澳门特别行政区795例（出院789例，死亡6例），台湾地区8015698例（出院13742例，死亡13501例）。