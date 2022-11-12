北京糖尿病无并发症可按健康人群标准赔付

11月1日，2023年度“北京普惠健康保”正式上线，“普惠升级”成为一大关键词，产品发布短短3天便吸引了超百万人参保。北京青年报记者注意到，2023年度“北京普惠健康保”调整了既往症范围，糖尿病无并发症人群也可按健康人群标准赔付。

据了解，目前，我国的商业健康险大多将带病人群排除在外，而“北京普惠健康保”则填补了这部分空缺。据“北京普惠健康保”项目组介绍，“北京普惠健康保”投保不限年龄职业，不限健康状况，打破带病人群不可投保的限制，带病人群不仅能参保，还被纳入赔付范畴。其中，有恶性肿瘤、肝肾疾病、心脑血管及糖脂代谢疾病、肺部疾病、免疫系统疾病的5类严重既往症参保人与健康人群形成差异化保障，即既往症人群的免赔额比健康人群高，赔付比例是健康人群的一半，“这样更有利于社会各群体公平享受惠民保障待遇。”项目组相关负责人说。

该负责人表示，为进一步提高健康人群的投保积极性，首年以健康人群身份参保，即使在保障期内罹患特定既往症，续保2023年版产品后仍可按健康人群待遇标准获得赔付。

同时，2023年度“北京普惠健康保”的特定既往症标准也有所调整，糖尿病人群没有并发症的不再认定为特定既往症，可按健康人群比例给付。据每三年一次的北京市成人慢病及危险因素监测结果显示，2008-2014年间北京市糖尿病患病率由8.6%上升到9%，也就是说，每十个人中就有一个糖尿病患者。另外据相关数据，糖尿病人群中，超五成没有并发症，将被纳入健康人群赔付标准的保障范围。这意味着，糖尿病无并发症人群获得的保障水平比2022年版更高。根据健康人群赔付标准，医保内自付责任赔付比例80%；医保外自费责任赔付比例70%；特定高额药品责任赔付比例60%。

更值得关注的是，除了合同约定的癌症、心脑血管疾病及糖尿病伴并发症等特定既往症外，罹患乳腺结节、子宫肌瘤、甲状腺结节等常见疾病的人群不仅可以投保，在理赔时也可按健康人群比例赔付，惠及更多患病人群。此外，2023年度“北京普惠健康保”还扩大参保人群覆盖面。除本市基本医疗保险参保人员外，拥有北京户籍或持有北京市居住证且已参加异地基本医保的北京市新市民也可参保。

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