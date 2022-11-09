国家卫健委：11月8日新增新冠肺炎本土确诊病例1294例、无症状感染者6882例

11月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1346例。其中境外输入病例52例（广东16例，福建12例，北京6例，天津4例，上海3例，浙江3例，四川3例，云南3例，江苏2例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（浙江3例，广东2例）；本土病例1294例（广东592例，河南159例，重庆157例，内蒙古135例，山西69例，四川40例，新疆34例，北京32例，云南13例，陕西13例，甘肃10例，湖南8例，山东6例，浙江5例，青海4例，黑龙江3例，福建3例，江苏2例，湖北2例，海南2例，天津1例，河北1例，江西1例，贵州1例，西藏1例），含436例由无症状感染者转为确诊病例（广东395例，四川12例，甘肃9例，山西4例，陕西4例，浙江3例，北京2例，重庆2例，青海2例，黑龙江1例，江苏1例，湖南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例277例，其中境外输入病例42例，本土病例235例（广东55例，内蒙古36例，福建29例，陕西16例，重庆14例，四川14例，江苏13例，新疆9例，山西8例，北京7例，浙江7例，黑龙江5例，安徽4例，天津3例，上海3例，山东2例，湖南2例，云南2例，甘肃2例，青海2例，辽宁1例，河南1例），解除医学观察的密切接触者60713人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例512例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例26204例，累计治愈出院病例25692例，无死亡病例。

截至11月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例8313例（其中重症病例27例），累计治愈出院病例252820例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例266359例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者8498438人，尚在医学观察的密切接触者708230人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6989例，其中境外输入107例，本土6882例（广东2611例，内蒙古938例，河南888例，新疆664例，黑龙江403例，重庆333例，湖南151例，甘肃136例，山西113例，湖北103例，青海96例，河北66例，山东64例，四川60例，北京48例，福建42例，云南39例，天津26例，辽宁18例，陕西16例，安徽10例，贵州10例，江苏8例，江西8例，广西7例，西藏7例，宁夏6例，浙江5例，上海4例，吉林2例）。

当日解除医学观察的无症状感染者971例，其中境外输入157例，本土814例（新疆132例，广东118例，四川72例，云南68例，福建65例，青海43例，内蒙古37例，天津35例，山东34例，河北26例，陕西24例，江苏21例，黑龙江20例，山西17例，湖北17例，宁夏17例，安徽16例，上海10例，浙江10例，重庆10例，西藏8例，甘肃4例，广西3例，河南2例，湖南2例，北京1例，辽宁1例，吉林1例）；当日转为确诊病例441例（境外输入5例）；尚在医学观察的无症状感染者46608例（境外输入1115例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8369493例。其中，香港特别行政区439646例（出院93192例，死亡10479例），澳门特别行政区795例（出院787例，死亡6例），台湾地区7929052例（出院13742例，死亡13247例）。