改善全球卫生健康呼唤创新

“各国共建人类卫生健康共同体，为发展提供最为宝贵的健康的人力资源，是全球可持续发展、高质量发展的重要前提。” 在第五届虹桥国际经济论坛“推动产业高质量发展 共建人类卫生健康共同体”分论坛上，论坛主持人、新华社经济参考报社党委书记、总编辑周亮一语指出共建人类卫生健康共同体的意义所在。如他所言，在全球大健康产业高质量发展的过程中，各国开放共赢、加强创新合作是关键。

“生物医药创新，已经成为我国进入创新型国家的重要标志。”全国政协经济委员会副主任、中国国际经济交流中心常务副理事长毕井泉指出：“生物医药是全球新一轮科技变革中科技含量最高、创新最为密集、投资最为活跃的领域之一。近八年来，我国投入生物医药和医疗器械研发的社会资金高达1.5万亿元。过去十年，中国批准上市的新药占全球15%左右，在中国开展的新药临床试验有5500多项。”

“过去十年，中国正以一种奇迹般的‘中国速度’大力推动创新。”史赛克中国区总裁何磊在论坛发言中感慨道：“以前瞻科技推动医疗创新，正是史赛克发展的逻辑之一，我们也会将前沿技术持续应用于中国医疗市场。”

2004年诺贝尔化学奖得主、以色列科学院院士、中科院外籍院士阿夫拉姆·赫什科认为，基础研究是医药产业所有重要创新的核心所在。“比如青霉素的发现就是一个例证，它促使了许多其他抗生素的发现，从而从根本上改变了感染性疾病的治疗方法。医学史表明，几乎所有人类健康的每一次重大改善都是基于基础研究的一些重要发现。”他指出：“如果我们想在产业中实现高度原创性的创新，社会应该支持高质量的基础研究。”

“疫情以来，中国应对新冠肺炎疫情建起两道屏障，疫苗是第一道屏障，第二道就是中医药。”中国工程院院士张伯礼的论坛发言以中国中西医结合、中西药并用的成功抗疫经验为切入点，指出中医药现代化必须与现代科技融合，坚持“中医思维+原创+现代科技+转化”的思路，以创新推动产业发展。

张伯礼继而说出他对中医药现代化的理解：“就是要让现代科技支撑‘望闻问切’，用现代研究诠释中药作用的机理，从而让现代人、现代科技界更容易接受中医，让中药得到更合理的使用。”

针对中医药现代化，中国科学院院士、上海中医药大学创新中药研究院院长林国强指出，随着中医药质控体系、关键技术体系的标准化，中医药国际化提速，但中药材在全球市场的存在感并不强。“从国际市场来看，全世界约80%的制药和药膳原材料来自中国。但我国中药材目前并未全面打开国际市场，比如我国中成药在国际市场的销售份额占比仅为7%”，提高中药材在全球的认知度仍任重道远。

“为进一步推进中医药创新发展，我们要筑牢中医药‘传承精华、守正创新’发展根基，构建中医药现代化和高质量发展新格局。”张伯礼总结道。