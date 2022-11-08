全国各地加速入冬，北方供暖被提上日程

随着立冬节气的到来，全国各地开始加速入冬进程。与此同时，“三重”拉尼娜事件对今冬气候的影响备受关注。目前，冷空气正持续影响北方城市，多地已把供暖工作提上日程。

预计11月将有5次冷空气来袭

7日，中国气象局召开新闻发布会介绍，10日至13日，将有一股中等偏强冷空气影响我国，江淮以及以北大部地区有4-6级偏北风，中东部大部地区气温将下降4-8℃，部分地区降温幅度有10℃左右。预计11月，影响我国的冷空气过程主要有5次。

国家气象中心副主任方翔介绍，8日至10日，影响我国的冷空气势力较弱；11日至14日，将有一股中等偏强冷空气影响我国中东部地区，气温下降4-8℃，部分地区降温幅度有10℃左右。受其影响，霜冻线会进一步南移，15日早晨，河南北部、山东部分地区可能出现初霜冻。

“较强冷空气这次主要影响北方农区，会增加设施农业和畜牧业防寒保暖成本，对尚处于苗期的冬小麦影响较小。”方翔提出，在霜冻来临前，建议苹果、梨、大枣等产区及时采收，果园做好防寒措施。北方设施温棚和牲畜棚圈也要做好加固和保暖，防范低温影响。

拉尼娜事件将持续至2022/2023年冬季

最新监测表明，10月以来赤道中东太平洋拉尼娜事件还在持续。预计此次拉尼娜事件将持续至2022/2023年冬季。

国家气候中心副主任肖潺介绍，本次事件是自2020年春季起，赤道中东太平洋迅速转为偏冷以来，在随后三年里，从2020年夏至2021年春、2021年秋至2022年初夏和2022年秋季起再度发展的三次拉尼娜，因此也称为“三重”拉尼娜事件。

肖潺表示，拉尼娜事件只是影响我国秋冬季气候的下垫面强迫因子之一，大可不必“谈拉尼娜色变”，我国冬季气候还受到北极海冰、欧亚积雪等因子影响，同时大气系统内部自然变率也起到重要作用。

根据气象部门预测，今年冬季，影响我国的冷空气强度总体偏弱，除内蒙古东部和西部、东北北部、华南大部、西南东南部、西北中东部气温较常年同期偏低外，全国其余地区气温接近常年同期或偏高。

气温条件或影响提前供暖

11月份是北方多地开始供暖的时间，拉萨、延吉等城市陆续开始供暖。据北京市城管委消息，北京已于11月7日正式开始供热系统试运行。

方翔表示，关于是否提前供暖，各地制订了相关标准，一般会参考连续5天的日平均气温。以北京市为例，规定连续5天的日平均气温在5℃及以下，或遇到强降雪等可能对居民生活保暖产生重要影响的天气时，可以提前供暖。

方翔介绍，根据最新天气预报，11日前，北京地区气温偏高，12日至14日将有一次明显冷空气活动，日平均气温会下降到5℃以下，但持续时间不一定能达到标准。

方翔表示，各地气象部门将密切监测天气，及时发布预报预警信息，提前进行研判，为供暖决策提供第一手资料。