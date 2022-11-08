青年为养老服务人才队伍注入新活力

【观察者】

养老护理员是服务老年人的一线人员，是支撑老年人幸福晚年的重要力量，更是中国特色养老服务体系建设的重要支撑。当前，我国老年人口数量大、增速快，呈现高龄化、失能化、空巢化等特点，急需一支数量充足、素质优良、技能精湛的养老护理队伍。

党的二十大报告强调“实施积极应对人口老龄化国家战略”，为发展养老事业和养老产业提出了更高要求。近年来，为加快推进养老护理员培养、评价、使用、激励工作，民政部会同有关部门颁布《养老护理员国家职业技能标准（2019年版）》、实施康养职业技能提升行动、举办全国养老护理职业技能大赛、研究制定有关文件，取得积极成效。

在养老服务加速发展的第十个年头，我们欣喜地看到，越来越多的80后、90后，包括许多具有本科以上学历的人才积极投身养老照护工作，秉持炽热情怀，心怀国之大者，肩负起敬老爱老助老为老的时代责任和历史使命，为养老服务人才队伍增添新力量、注入新活力、孕育新希望。

在养老院里，青年养老护理员秉持“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”的干劲韧劲，在平凡岗位默默奉献。他们从擦拭身体、清洁口腔、导尿排便干起，陪老人聊天唠嗑、运动康复、看病就医，帮助养老院改扩建房屋、升级设备包、改善院容院貌……年轻的养老护理员们就这样怀着一颗不言放弃的恒心，想方设法解决老年人因年龄增长、身体机能下降带来的种种难题，践行敬老孝老的传统美德，帮天下儿女尽孝，替世间老人解忧，传递党和政府的关爱和温暖。

在大赛竞技场上，青年养老护理员洋溢着蓬勃气势，在你追我赶中比拼技能。养老照护是专业性强、服务精细的“技术活”，生活照料、基础护理、康复服务、心理沟通等服务内容看似寻常，其实一招一式尽显功底，一言一语尽显水平。青年养老护理员学技术、比技能、强本领，在2021年全国养老护理职业技能大赛中崭露头角。参加全国决赛的128名选手，50%拥有大学本科及以上学历，平均年龄为29岁，年龄最小的仅21岁、最大的42岁，从事养老护理工作平均年限为6年，最长的为13年。年轻的养老护理员们弘扬劳动精神、工匠精神，用娴熟的技能为自己赢得“全国技术能手”、省级“五一劳动奖章”“三八红旗手”等荣誉，以平凡的坚守捍卫着职业的荣光。

在疫情防控一线，青年养老护理员满怀着“舍我其谁”的精神，在关键时刻勇敢逆行。不让养老院成为“被遗忘的角落”，在疫情防控最关键、最严峻的时期，数以万计的青年养老护理员们闻令而动、主动请缨，为养老机构内的200多万名老年人清理房间、侍汤喂药、清擦身体、安慰情绪，守护着老年人的安全健康，守卫着4.1万多家养老机构。他们也想父母也想家，却放弃回家过年，坚守工作岗位，演绎着守望相助的爱心接力，诠释着“老吾老以及人之老”的人间大爱，为老年人安享晚年贡献青春力量。

风好正是扬帆时，奋楫逐浪天地宽。积极应对人口老龄化已成为国家战略，养老服务正处于重要战略机遇期，大有可为。希望越来越多的年轻人积极投身养老服务工作，以青春之我、青春之名、青春之力、青春之志、青春之梦，书写养老服务的工匠精神和大爱情怀，践行青年一代的使命担当。

（作者：何妮 单位：民政部养老服务司）