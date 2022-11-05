默沙东：携多款创新产品亮相进博会 与中国医疗健康行业共发展

“默沙东在进入中国30周年之际，以三十而‘力’，耀动未来，健康与共为主题第四次参展进博会，充分彰显了心系中国市场的长期承诺。”在第五届中国国际进口博览会召开之际，默沙东全球高级副总裁、默沙东中国总裁田安娜向人民健康介绍了默沙东展台的相关亮点。

图为第五届中国国际进口博览会现场默沙东展区

田安娜介绍，本届进博会上，默沙东主展区将以“三十而‘力’，耀动未来”为主线，由药之路、要之路、钥之路和耀之路四大分区构成，展示默沙东不断强化的“药”物和疫苗产品组合打造的疾病预防、治疗方案；以数字化夯实高效运营力，加强重“要”本土创新与合作；践行企业社会责任，打造可持续的患者准入之“钥”；发挥研发、制造和商业运营三擎合一的优势，助力“健康中国”建设。

“默沙东本次展示的产品包括人类健康和动物保健。人类健康产品覆盖预防到治疗，包括肿瘤、糖尿病、抗感染等疾病的药物和疫苗。”田安娜说，默沙东中国“耀动未来”战略下有四大支柱，第一支柱是患者和消费者，第二支柱是客户，第三支柱是药物和疫苗产品组合，第四支柱则是创新研发能力。在四个支柱支持下，默沙东才得以更快更好地惠及患者，并与中国医疗健康行业同行，为“健康与共”的目标而不断努力。

“中国医疗健康行业繁荣发展，这也意味着药企可以共同发力去满足未被满足的医疗需求。”田安娜认为，在某些癌种发病率和死亡率较高的情况下，可通过跨国药企和本土公司间的合作，共同推动药品和科研创新进展。中国本土的药企迅速发展，也将为跨国药企带来更多合作机会。

田安娜表示，跨国企业与本土企业的合作是非常重要的，只有双方方向一致、发挥各自优势，才能惠及更多患者。默沙东希望能和多个强大的本土企业进行合作，以更好地帮助更多中国患者。

“我们希望紧跟中国医疗行业数字化变革，抓住其中机遇，大力推动数字化转型，实现更加精准和个性化的医疗服务。开展广泛的跨领域合作，同包括保险、零售药店和患者支持组织在内的多方机构共同努力探寻创新的解决方案，帮助患者获得有效的治疗，惠及更多患者。”田安娜介绍，“耀动未来”战略的愿景是希望以更快的速度将创新产品引入中国，大力提升药品可及性，大幅改善健康结果，包括在罕见病领域提供更多创新的解决方案和服务。此外，默沙东也在积极探索帮助患者进行自我健康管理。

“此外，默沙东也非常注重企业社会责任，并为此进行了许多探索。”田安娜举例说，“比如，为偏远地区、乡村基层提供科普教育及医疗服务；积极支持由慈善机构发起的丙肝及肿瘤患者援助项目；开展护佑偏远地区孕产妇健康的行动，旨在帮助她们拥有健康安全的孕期和生产。”

田安娜表示，未来默沙东将一如既往秉承“增辉生命”的使命，继续履行“以患者为中心”的承诺，以“耀动未来”的中国战略为指引，不断将更多创新药物、疫苗带到中国，更快、更好地惠及患者和大众。