默沙东中国总裁田安娜：进博会以创新为本 关爱患者生命健康

“今年的进博会给默沙东提供了独特的平台，展示了我们的过去、现在和未来以及对中国患者的承诺。”在2021年上海中国进口博览会即将开幕之际，今年刚刚走马上任的默沙东中国总裁田安娜在上海总部向人民网·人民健康表示，默沙东今年的进博会参展主题为“增辉生命——为患者，为健康”。

积极践行社会责任 关爱患者生命健康

据了解，作为今年进博会的参展商，默沙东已经做好准备。田安娜介绍，今年是默沙东全球成立130周年，明年将是默沙东中国成立的第30年。所以，在今年的进博会上，默沙东将向所有关注者展示他们的过去、现在和未来。

从1992年正式进入中国以来，默沙东与中国发展的联系日趋紧密。如今，中国已经成为默沙东在全球最重要的市场之一。通过 “中国-默沙东艾滋病综合防治项目（C-MAP）”“贝壳行动-向宫颈癌说不”以及正在进行中的“默沙东关爱母亲”行动，默沙东在艾滋病防治、关爱女性和孕产妇健康等领域，始终与中国政府和公益组织合作，积极为大众的健康提供服务。

深耕专业领域 积极适应中国市场

与其他跨国药企一样，得益于中国医药监管政策的改革和加速，默沙东能够更便捷地将创新产品引进中国市场。随着中国医药环境的变化，该公司通过积极改变自身策略来适应中国市场的新形势。

2017年至2021年9月，默沙东共有近30个创新产品及新适应证在华获批。国家医保目录（NRDL）以及带量采购（VBP）等提高了患者可及性，同时也为整个环境带来了许多变化。

“这些举措都是为了惠及更多患者。特别是疫情发生之后，大众对于个人健康的需求以及公共卫生意识有了很大提升。因此我们需要做更多的尝试和探索，不仅在跨国药企之间，还包括与本土企业以及各方一起努力，为患者提供最好的健康解决方案。”田安娜说。

她表示，今年是默沙东与重庆智飞生物成功合作的第十年。在这十年中，两家公司携手深耕中国市场，结成了深厚的战略伙伴关系。默沙东的创新产品和智飞的营销网络可进行优势互补，以疫苗为例，在保护女性的HPV疫苗方面提高可及性，为相关卫生领域的发展提供了技术支持。

“当前中国市场创新医疗产品的准入和可及性都有了很大提升，这能让我们更快地帮助到更多患者。默沙东一直在具有专业度、而且能够实现差异化的领域深耕，希望能够把更多的创新产品引入中国，惠及更多的患者。”田安娜说。

田安娜还认为，“健康中国2030”目标非常清晰，这有利于医药企业在政府希望重点提升的领域进行规划，从而更好地帮助到大众。“希望默沙东能够在整个中国医药生态体系中发挥自身作用，成为值得各方信任的合作伙伴，从而优化患者预后，提升药物和疫苗的可及性。”她说。

田安娜介绍，一直以来，默沙东积极投身全球的防疫抗疫行动，包括抗击各种流感病毒、乙肝丙肝病毒、HIV病毒等，以科学、创新、专业和合作，为广大患者的生命健康提供保障。在中国，默沙东希望通过自身的专业和独特，带来更多人需要的创新产品。

展示新品、新技术 进博会以创新为本

此次进博会上，默沙东重点将展示其在新冠病毒治疗、人乳头瘤病毒预防、以及肿瘤免疫治疗领域方面的创新成就。多年来，正是源源不断的研发和产品创新使默沙东保持了快速、持久的健康发展。

“创新是我们的立身之本。”田安娜强调，默沙东是一家全球领先的创新生物制药公司，以实现“拯救生命，改善生活质量”为使命，不断推动疾病预防和创新治疗手段，以强健的研发管线为依托，满足患者需求。

她介绍，在本届进博会上，默沙东还将举办多项合作、引进活动和签约仪式，包括与中国癌症基金会携手，助力提升中国偏远地区女性对HPV疫苗的可及性，降低其宫颈癌的发病风险，践行守护大众健康的不变承诺。

“借助进博会这一开放平台，我们将与各方合作伙伴一起，将更多高质量的创新药物、疫苗以及数字化健康解决方案带到中国，惠及更多人。”田安娜说。