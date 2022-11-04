超过12点还不睡觉 警惕心梗找上门

近日，心梗一词多次登上热搜，引发网友关注。在本期《1分钟养生课》上，中国中医科学院西苑医院心血管科主任医师高铸烨表示，熬夜会增加心肌梗死的损伤面积，影响心梗患者的预后，相较于不熬夜，熬夜会导致主要心脏不良事件增加92%左右。

“大家可能都有过熬夜的经历，熬夜时偶尔会出现心脏咯噔一下，这就是‘心脏早搏现象’，是心脏在神经内分泌功能失常的时候所发出的一个警告信号，提示我们要尽快地休息。”高铸烨说。

他表示，长期熬夜会引起神经内分泌免疫功能紊乱，导致心率变异性增加、血压不稳或增高、血管功能失常、血管硬化，进而导致急性心梗等一系列心脑血管疾病的发生。

“熬夜还会影响人们的精神状况。”高铸烨说，中医理论认为，“心藏神，主血脉，其华在面，其志在喜”。“其华在面”就是气血和合，让人容光焕发，精神抖擞，“其志在喜”指情绪舒畅、喜悦。也就是说，良好的睡眠，有助于心血管的功能正常，使人心神得到安养。

“夜间11点钟左右的时候，应该进入睡眠状况，使心神归位，得以安养。如果晚于12点，还没有进入深度睡眠状态，就是已经在熬夜了。”高铸烨建议，为了良好的生活品质，要拒绝熬夜，睡前远离手机等扰乱心神的事物，以便更好入眠，让心神及时得以安养。

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