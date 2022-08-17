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钟南山谈睡眠：38%左右的成年人存在失眠的问题

人民网记者 乔业琼

2022年08月17日14:03 来源：人民网

“睡不好”“睡不着”“睡不够”等睡眠问题已经成为困扰很多现代人的通病。8月17日，在广州医科大学附属第一医院睡眠医学中心举行揭牌仪式上，中国工程院院士、著名呼吸病学专家钟南山表示，在我国，约有38%左右的成年人存在失眠的问题，原因可能有身体的，也有心理的。

“人一生中有三分之一的时间是在睡觉中度过，睡得好，人就精神旺盛，阳光向上。钟南山说。

回忆，自己刚接触睡眠问题时，医院曾接收到一位患者，在晚上睡觉时总是会出现呼吸中断的问题，后来才意识到是呼吸暂停。而呼吸暂停可能会引起很多系统疾病，比如心血管、内分泌以及神经系统等，从而影响患者的家庭生活。

行医多年，钟南山还曾遇到一名睡眠质量低下的高血压患者，在进行了诸多治疗后，都未能取得明显效果。后来经过了解，发现患者有明显的睡眠呼吸暂停综合征，解决这一顽疾后，患者的高血压症状得到了较大的缓解。

“睡眠呼吸暂停，也叫上气道呼吸阻塞睡眠综合征，如果患有呼吸疾病的人群，特别是慢阻肺患者出现这一问题，会引起更严重的后果。”钟南山表示。

钟南山说，长期睡不着觉，人肯定会得病，而要解决失眠的问题，需要多个学科共同努力。（视频素材由广州医科大学附属第一医院提供

(责编：乔业琼、高雷)


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