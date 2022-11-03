莫被低价数字引导冲动消费

“双十一”将至，为引导消费者科学、理性、绿色消费，共同打造安全放心美好的网络购物体验，昨日，北京市市场监管局发布五点网络购物消费提示。

“双十一”期间，各种网络促销活动集中推出，“限时抢购”“爆款秒杀”“巨惠特卖”令人眼花缭乱，选对商家是良好购物体验的第一步。市市场监管局提示广大消费者购物时，要尽量选择经营规模大、交易量高、口碑好的电商平台。遇到心仪的商品，不要只看宣传页面就下单，要从信誉度、成交记录、评价详情等多方面对商家进行评估，做到货比三家。若还是有疑问，可先和客服人员沟通，多查多看多对比，清楚明白再消费。如果是直播购物，还可以从直播间知名度、观看人数、主播粉丝量等方面考量，选择值得信任的直播间。参加“秒杀”“抢购”等活动时，要理性消费、按需购买，尽量不要一次性采购太多食品等不宜长期保存的商品，避免浪费。

“双十一”购物还要“避坑防套路”。面对花样繁多的促销活动，消费者要仔细阅读促销规则，了解优惠券使用条件、折扣范围和期限等，注意区分尾款价、到手价、预售价，切莫被低价数字引导冲动消费。近年来，预售定金模式成为商家常用的促销手段。消费者需要注意，“定金”是一种担保方式。一般情况下，如果消费者没有按照预售协议购买已支付定金的商品，商家是可以不退还定金的。消费者要谨慎支付定金，防止利益受损。同时，要提前关注商品的价格变化，避免陷入商家“先提价后打折”等套路陷阱。

购物后商品尽快到手，是美好消费体验的重要环节。“双十一”期间，交易量增加，物流服务压力增大，“送货慢”时有发生。对于急需商品或鲜活易腐商品，消费者要注意避开物流高峰，提前与商家确定好送达时间后再下单。在收到商品时，要尽量当场查验货物，确认内外包装无损、数量品类无缺，商品型号及细节与网络页面展示信息一致后再签收快递。特别是装有贵重商品或多件商品的包裹，可以录制开箱视频作为证据，避免缺漏、掉包损失。如果商品损坏或与约定不一致，要立即联系商家退换货。为避免退换货运费损失，可随商品购买运费险或选择自带运费险的商品。

网络购物，安全意识不能少。一定要在安全的网络环境中，通过正规电商网站、APP或小程序等渠道购物，注意账户信息安全，妥善保护好各类账户密码，不轻易将身份证号、银行卡号等个人信息提供给他人。切勿访问来源不明的链接、网页或弹窗，谨防信息泄露或账户被盗风险。在收货环节，要注意“两个安全”。一是健康安全，收到快递要做好个人防护，及时对包裹进行消杀，防控新冠疫情；二是个人信息安全，要涂抹掉包裹上的姓名、电话、地址等信息，防止个人信息泄露。

最后，消费者还要留存好与商家的聊天记录、支付记录、物流信息以及商品宣传页面、商家承诺的截图等材料，这些都是维权的重要证据。一旦发生消费纠纷，消费者可先与商家、平台协商解决。协商不成的，可以通过拨打12345电话等渠道进行投诉，维护自己的合法权益。