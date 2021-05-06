为线下消费“后悔药”升级点赞

一时冲动购物，买完不想要了怎么办？退货无疑是治疗冲动的“后悔药”。线上购物7天无理由退货早已不新鲜，线下购物能否同样方便？据澎湃新闻网报道，近日，“长三角地区异地异店线下7日无理由退换货”服务承诺企业联盟正式成立。在上海、江苏、浙江、安徽购买商品后，退换货渠道将更加畅通。

这个“后悔药”，是指商品到货日起7日内可无理由退货。根据消费者权益保护法的规定，除特殊商品外，经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品，消费者有权自收到商品之日起7日内退货，且无需说明理由。这一规定获得了消费者好评，也促进了网购的发展。

但这种“后悔药”主要适用于网购，线下消费者往往无缘享有。去年5月，67家知名企业承诺自愿参与长三角异地异店退换货活动。这标志着线下消费者在长三角相关店面购物时，可与线上消费者“同权”。

如今这一活动的参与企业由67家扩大到82家，且以联盟的形式运作。这意味着“后悔药”在升级扩容，而更多商家有此共识、有所行动，意味着将有更多消费者因此受益。

对于参与线下无理由退换货的企业来说，走出这一步，既表明其对自家产品和服务比较自信，不怕消费者后悔，也意味着其愿意尝试与消费者建立一种良好的信任关系。这对于提升线下店面客流量、塑造企业形象和品牌有积极作用。

而消费者自然是受益者。虽然消费者可以亲自到线下店面挑选商品，但也有“看走眼”“买错了”“一时冲动”的时候，有了无条件退换货且可以异地异店退换货，消费者的后顾之忧显然会减少很多。

法律明确规定“网络、电视、电话、邮购等方式销售商品”适用7天无理由退货，一个“等”字说明包括线下店面在内的其他销售方式，也可以探索无理由退货。当然，这种无理由也须以相关法律法规为依据，消费者和商家双方的合法权益都需要保障。

期待线下消费者的消费“后悔权”能从少数省份、地方，逐步扩大到更多地区，让“后悔药”成为提升线下消费体验、推动线下消费更快发展的“补药”。