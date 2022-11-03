伴随着几声清脆的手机铃声，山东济南市民刘爱明拿起手机一瞧，原来是这个月的生育津贴到账了。自从“二娃”出生后，刘爱明没再去过医院和医保大厅，后续的报销和生育津贴都按时打到了卡上。“就在医院刷了一次医保卡，后面就啥都不用操心了。”刘爱明说。

生育待遇出院即享、慢病患者体验居家复诊、就医流程实现“指尖办”……近年来，济南市充分利用新一代信息技术，以医保数字化改革为杠杆，推动医药卫生服务模式创新，不断优化资源配置、提升服务效率。目前，济南医保“网办”“不见面办”办理率达到96%。

医院就诊 线上办理

2019年，刘爱明的长女也是在济南市妇幼保健院出生的。本以为这次准备充分，来到医院以后才知道，不到3年的时间他又“落伍了”。“真是太方便了，从住院开始就用手机登记、缴费，出院也是手机结算。”刘爱明说。

不过，作为过来人，刘爱明还是留了个心眼：“没有发票、病历这些材料，出院以后生育保险怎么办理？”“现在报销生育保险也不用跑医保大厅了，在医院结算的时候就自动上传生育信息。产前检查费和生育医疗费直接在医院代发，生育津贴自动开始按月发放。”护士很快解答了刘爱明的疑惑。

“以前，看病就医是个‘体力活’，如今只需要动动手指就行了。”刘爱明点赞的，是济南正在试点建设的就医全流程掌上医保结算平台带来的成果。

济南市医保中心副主任张葵介绍，针对就医流程繁琐、多窗口排队结算这一痛点，济南市医保局推出医保电子凭证身份认证与线上支付功能，群众可通过手机自助办理门诊结算、住院建档，实现“一键式”入院。治疗结束后，群众在病床上即可通过手机办理出院手续，医疗费用线上进行医保结算，就诊信息、医保电子发票及后续注意事项会发送到患者手机上，可实时查阅，全程无需前往人工窗口办理业务。以济南市妇幼保健院为例，试点开展不到一年，累计已有3万余人次通过手机办理入院建档、出院结算业务，占全部住院患者的80%，人均等待时间减少40分钟。

足不出户 送药到家

刘凤泉家住济南玉函小区北区。今年67岁的她身患糖尿病11年，需要长期服药。虽然血糖一直控制得很好，但每个月要去医院复诊拿药成了刘阿姨的烦心事。

“去医院开药、结算，需反复往返不同楼层、不同窗口，还要随身带上写着药品名称的小纸条，年纪大了，容易丢三落四。”刘阿姨很无奈。

最近这段时间，刘阿姨在社区医保工作站人员的指导下，体验到了便捷的线上复诊、医保购药服务。只见刘阿姨拿出手机，熟练点开济南市中心医院微信小程序，几步简单操作，就把自己的购药需求上传到云端。接到电子订单，济南市中心医院的医生借助山东省互联网医保大健康服务平台，在线查看了刘阿姨的病情描述和资料，后台即时调取了刘阿姨历史用药信息。在询问病情后，结合历史用药信息，为其开出了电子处方，刘阿姨收到电子处方后确认并使用自己的医保实时结算。

“现在太方便了，结算后药品会通过快递送到家门口，就像俺闺女在网上购物一样方便。”刘阿姨说。

因为需要长期服用固定药物进行控制，每半个月或一个月定期去医院拿药成为让慢病患者头痛的事情。2020年，山东省医保局与济南市政府联合搭建了互联网医保大健康服务平台，为群众开创了线上复诊、送药上门、医保支付、科学指导、健康管理的一体化服务模式，慢病患者的购药难题从此有了解决方案。

据统计，互联网医保大健康服务平台运行两年来，已累计开展送药上门服务29.6万人次，医保支付14015万元，20%左右的线下门诊患者实现线上分流。