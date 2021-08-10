提升社区卫生服务能力 筑牢分级诊疗“网底”

社区卫生服务是城市卫生工作的重要组成部分，是实现人人享有初级卫生保健目标的基础环节，承担着“健康守门人”责任。近日，北京市朝阳区六里屯社区卫生服务中心负责人刘运杰和北京市海淀区万寿路社区卫生服务中心负责人赵慧做客人民健康演播室，就如何做好健康守门人、提升社区卫生服务能力等问题进行交流。

筑牢分级诊疗网底 将患者留在基层

实现“小病在社区、大病在医院、康复回社区”，让优质医疗资源下沉到社区，吸引患者留在基层就医，不仅是医改的目标和任务，更是有效缓解群众看病难、看病贵难题的真招实招。

刘运杰表示，朝阳区六里屯社区卫生服务中心为提升老百姓就医满意度和粘性，在软件、服务理念上持续努力。在理念上，注重打造精益求精的质量，以星级服务水准、合理低廉费用、整洁舒适环境等因素构建服务理念；在推进医联体建设上，中心作为朝阳医院紧密型医联体的成员单位，根据辖区人口结构特点、基层服务重点与朝阳医院心内科、急诊科等多个专业科室形成联合对接；除业务培训、业务带教、查房会诊、制定规范等一系列举措，还实施双考核、双评价机制，推进医联体建设更快、更好地落实。目前，已实现中心医务人员能力、技术的提升和学科快速发展，帮助缓解辖区内老百姓看病难、住院难、找专家难的情况。

赵慧表示，打铁还需自身硬，要把有医疗需求的患者留在基层，医生要有执业自信和能力。海淀区万寿路社区卫生服务中心着力培养全科诊疗模式下的专病医生，2013年至2016年期间集中输送医生到二、三级专科医院进行进修，已成功培养自己的糖尿病医生，实现了院内转诊。此外，为提高患者就医体验，专科医生门诊时中心会配备护士为患者做一对一个性化健康指导，普及疾病知识。

以患者健康需求为中心 打造特色学科和服务

社区卫生服务中心是城市医疗卫生的基层机构，承担着医疗、预防、保健、康复、健康教育等功能。

刘运杰介绍，以患者健康需求为中心，以辖区内人口结构特点、体检数据为依据，重点打造特色学科和提供特色服务，改善患者就医体验，是六里屯社区卫生服务中心在基层服务提质和能力提升上的积极探索。六里屯社区卫生服务中心紧抓医联体建设发展特色门诊：建设中医诊区，社区中医师及硕士研究生约50人，其中13名紧跟政府推进的北京市名老中医师承政策跟师学习中；康复门诊紧紧围绕学科特色，康复矫治和中医适宜技术在治疗卒中、卒中后遗症、慢性病过程中有显著效果；慢性心衰病房和学科建设，中心和朝阳医院通过医联体组建家庭服务团队，将全科与专科优势充分融合为基层老百姓提供全面、规范的医疗服务；提供透析服务，中心根据老年病患者、透析需求，每年对辖区老年人提供免费体检、筛查服务，通过收集辖区居民体检数据了解健康状态，对居民疾病谱分类后进行分类指导、分类教育、分类管理、分类提醒。

“万寿路社区卫生服务中心为患者提供家庭医生签约服务时免费建立健康档案，为婴幼儿做预防保健、计划免疫接种，为孕妇建档建册，在辖区范围内还开展多种健康教育、慢病管理等服务。”赵慧介绍，中心主要实施家庭医养结合政策，开展约40多张家庭病房，上门为行动不便患者更换胃管、尿管等家庭治疗项目；开展儿童身高促进发展门诊等特色门诊，对有干预需求的人群提供服务；建立慢阻肺学科，在社区内开展肺功能检查、早期筛查等工作，对患者进行病程管理；发展中医科，通过来院代教、出国进修、师承指导等举措，已培养了多位中医骨干。

以信息化建设为支撑 为患者提供优质医疗

信息化建设水平是医院管理能力的一个重要体现，不断完善数字化建设，强化信息化支撑作用，有助于简化医疗流程，为人民群众提供便利、优质的医疗服务，增强人民群众就医的获得感和幸福感。

刘运杰表示，在信息化建设方面，中心一直致力于让“患者少跑路、信息多跑路”。在远程医疗上，中心与朝阳医院紧密联系，为患者提供远程阅片、病例会诊、网上查房、病例讨论等信息化服务；在慢病管理和保障上，中心为辖区内重点人群提供一键呼叫系统、健康指标实时监测、送药上门和家庭病床服务。

赵慧表示，中心以“有利于医院的发展、有利于百姓的需求、有利于职工的发展”为发展规划，除租赁院区扩大医疗服务面积外，还通过信息化手段为居民提供更便捷、更优质的医疗服务。以添加“自助挂号机、收费机”等智能化设备，开通多种付费形式，上线“身边医生APP”便于患者调阅健康档案、查阅健康资料等措施，增加了患者和家庭医生间的联系。