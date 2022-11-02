国家卫健委：11月1日新增新冠肺炎本土确诊病例409例、无症状感染者2346例

11月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例465例。其中境外输入病例56例（福建18例，广东10例，上海8例，四川7例，北京5例，云南2例，天津1例，内蒙古1例，辽宁1例，黑龙江1例，浙江1例，山东1例），含12例由无症状感染者转为确诊病例（福建6例，四川3例，北京1例，辽宁1例，浙江1例）；本土病例409例（广东125例，河南64例，福建39例，新疆30例，北京28例，山西24例，内蒙古24例，重庆13例，黑龙江12例，湖南10例，江苏8例，陕西8例，青海8例，山东4例，四川4例，云南3例，辽宁2例，上海1例，湖北1例，宁夏1例），含69例由无症状感染者转为确诊病例（福建32例，广东19例，重庆7例，北京4例，黑龙江2例，云南2例，陕西2例，四川1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例249例，其中境外输入病例63例，本土病例186例（内蒙古31例，北京26例，广东16例，天津11例，辽宁11例，云南11例，新疆11例，山西10例，四川10例，陕西10例，江苏9例，重庆7例，湖南5例，浙江4例，河南3例，甘肃3例，青海3例，福建2例，山东1例，西藏1例，宁夏1例），解除医学观察的密切接触者59822人，重症病例较前一日增加4例。

境外输入现有确诊病例530例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例25845例，累计治愈出院病例25315例，无死亡病例。

截至11月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4854例（其中重症病例28例），累计治愈出院病例250891例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例260971例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者7911042人，尚在医学观察的密切接触者626267人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者2463例，其中境外输入117例，本土2346例（新疆400例，广东298例，内蒙古296例，河南295例，黑龙江187例，湖南135例，山西112例，山东93例，福建85例，青海83例，河北68例，湖北64例，甘肃58例，四川33例，云南29例，陕西29例，辽宁25例，天津17例，江苏11例，安徽5例，广西5例，西藏5例，北京4例，浙江4例，重庆3例，吉林1例，宁夏1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者818例，其中境外输入136例，本土682例（新疆128例，西藏114例，陕西58例，内蒙古51例，广东41例，天津39例，四川28例，云南27例，江苏25例，山西20例，山东20例，湖北20例，上海17例，河北13例，吉林13例，湖南11例，重庆10例，宁夏7例，辽宁6例，北京5例，浙江5例，广西5例，青海5例，安徽3例，河南3例，贵州3例，黑龙江2例，福建1例，江西1例，甘肃1例）；当日转为确诊病例81例（境外输入12例）；尚在医学观察的无症状感染者21734例（境外输入1103例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8183396例。其中，香港特别行政区435632例（出院91683例，死亡10410例），澳门特别行政区795例（出院787例，死亡6例），台湾地区7746969例（出院13742例，死亡12876例）。