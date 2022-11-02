用原创性硬核成果铸就“健康坚盾”

党的二十大报告提出，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。这一重要论述深刻阐明了创新在国家发展建设中的地位和作用，体现了尊重创新、崇尚创新的鲜明导向，为我们推动科技创新提供了科学指南和根本遵循。

新冠肺炎疫情暴发以来，福建省以防疫需求为导向，面向人民生命健康持续发力，充分调动全省科技资源和各方力量，注重发挥医药企业创新主体作用，重点围绕临床诊疗技术、疫苗药物、快速检测产品、冷链消杀设备等开展应急科研攻关，积极探索、创新机制，推动创新链与产业链深度融合，持续研发推出多项全国首台（套）硬核成果，并使其在省内外防疫重点场所、重要场景中发挥作用，培育带动一批疫情防控相关产业发展，为国家疫情防控贡献“福建方案”与科技力量。

如组织研发的全国首套“紫外光催化复合消杀机”是国内唯一获准在北京2022年冬奥会场馆使用的大型表面消杀设备，目前正在冷链监管集中仓、高校、医院、邮政等场所推广应用；研发的全国首台“超大功率深紫外LED便携消毒仪”已在冷链物流、地铁公交和出租车等场景中得到应用；研发的国内首套“工业级电子束冷链病毒消杀设备”，可用于冷冻农产品、水产品等的运输保鲜，以及医疗器械、航天设备等领域；全球首个获批进入临床试验的“鼻喷新冠肺炎疫苗”在菲律宾、南非等国家开展海外Ⅲ期临床试验并已揭盲启动分析。

我们要认真贯彻落实党的二十大精神，全面对标疫情防控需求，着眼当前公共卫生差距、短板和弱项，明确攻关方向，从关键核心技术攻关、布局高水平创新平台、支持创新产品研发和推进科技成果对接转化等方面，给予政策、资金、项目等全方位的支持，为常态化疫情防控提供更多供需匹配的硬核产品。

一是持续健全以防疫需求为导向的科研立项机制。在疫情暴发时，福建省科学技术厅第一时间启动应急科研攻关机制，已安排经费3800余万元，支持企业加快研制疫情防控产品。未来将根据疫情防控态势和防疫技术需求，继续定期发布应急攻关定向项目申报指南，坚持“疫情急需、短期见效”“先研究、后立项”“边研究、边申报”原则，采取“特事特办”，简化立项程序，支持临床诊疗技术、疫苗药物、快速检测产品、冷链消杀设备等方面的科研攻关。

二是持续完善平战结合的常态长效机制。进一步强化科研攻关并完善工作方案，按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”要求，明确组织架构、工作职责、任务分工和工作机制等；抽调精干力量充实科研攻关专班，设置冷链消杀、新冠疫苗、检测产品等七个小组，构建省、市、县三级科技系统科研攻关统筹协调机制。

三是持续构建上下联动多方协同的工作推进机制。积极争取国务院联防联控机制综合组和国家部委支持，推动福建新冠疫苗紧急使用、快速检测产品加快审批等。加强省直部门协调联动，建立科研和临床试验对接合作机制，争取加快产品注册和许可审批流程，以及产品后续推广应用进程。

四是持续强化以政府引导为支撑的成果转化机制。继续举办疫情防控科研攻关成果推介会、项目路演等活动，加速疫情防控科研成果落地转化。

下一步，福建省科学技术厅将把学习贯彻党的二十大精神与推动科技创新工作紧密结合起来，勇担科技自立自强职责使命，聚焦数字、海洋、绿色等“四大经济”，持续深化科技体制改革，努力建设海峡科技创新中心，打造国家区域创新高地，着力推动党的二十大精神在科技系统落实落地。