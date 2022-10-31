集聚力量进行高端医疗装备原创性攻关

党的二十大报告将生物医药列为十年来我国取得突破的关键核心技术领域之一，令我们生物材料与医疗器械领域的科技工作者倍感振奋。

在新的历史起点上，生物材料与医疗器械领域应以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关：

第一，打造涵盖全球科技文献、专家人才、科学数据、科技舆论的国际科技信息情报平台，动态开展国际科技前沿跟踪与预测工作，加快实施一批具有战略性、全局性、前瞻性的国家重大科技项目，增强医疗器械产业的自主创新能力。进一步完善“揭榜挂帅”“赛马”“揭榜险”等长效机制，推动重大科技项目切实有效实施。

第二，鉴于粤港澳大湾区医疗器械产业具有良好的发展基础，可在粤港澳大湾区试点建设以企业为主体的“政产学研用金监”全链条协同创新中心，推动医疗器械技术领域企业与科研院所协同发展，带动整体产业发展。

第三，加强生物材料与医疗器械产业相关学科建设，建立高校、企业、科研院所以及监管机构等“产学研用监”多方整合的人才培养体系，促进继续教育、职业培训和高等教育的深度融合，为医疗器械产业发展提供充分的人才保障。

第四，推动数字技术与医疗器械产业链的融合发展，鼓励相关医疗器械企业加码智慧研发、智慧生产、智慧物流等数字化相关业务，以数字化产品助力临床发展。构建一站式医疗器械产业链服务能力，为有数字医疗、互联网医疗建设需求的相关企业提供服务。

第五，建立一体化协同监管平台，将医疗器械市场主体登记、商标注册、监管执法等相关信息归集到市场主体名下，形成统一的监管数据库。各业务部门和工商系统之间监管信息互联互用，形成信息共享、随机抽查、风险共管的协同监管机制。