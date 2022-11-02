打造消费新场景 激发消费新活力

准确识变、科学应变、主动求变，多措并举开拓消费场景，增加优质产品与服务供给，持续增强消费对经济增长的牵引带动作用

党的二十大报告提出，着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。

今年以来，以潮流夜市、后备箱集市、社区民生夜市、音乐角市集为代表的新型消费场景加速涌现。它们“小而美”又不失“烟火气”，激发了人们的消费热情。各地区各部门积极打造消费新场景，成为促进消费加快恢复的重要举措。

消费是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。受新冠肺炎疫情影响，很多传统消费场景受阻，这需要我们准确识变、科学应变、主动求变，多措并举开拓消费场景。

要在开拓上下功夫，做大增量。要创新消费业态和模式，促进新型消费。加快线上线下有机融合，扩大升级信息消费，培育壮大智慧产品和智慧零售、智慧家政、数字文化、智能体育、“互联网+医疗健康”等消费新业态。通过数字赋能、商旅文体融合等打造消费新场景，激发消费活力。

要在恢复上做文章，做优存量。要积极应对疫情影响，促进消费有序恢复发展。围绕保市场主体加大助企纾困力度，深入落实扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税退税降费政策，尤其对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等行业，纾困扶持措施要落实落细，推动重点服务业蓄势储能。

消费既关联着经济增长，也关联着人民群众对美好生活的向往。随着消费需求越发多层次、多样化与个性化，相应地，要加力促进健康医疗、养老托育等服务消费，持续拓展出版、景区、文博场馆等文旅消费，增加优质产品与服务供给。

从消费内容看，要积极推进实物消费提质升级，在相关领域推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。重点抓好大宗产品消费，继续推动落实扩大汽车消费系列政策措施，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场，同时落实好促进绿色智能家电消费政策措施，开展家电以旧换新，推进绿色智能家电下乡。

从消费环境上，要不断增强消费发展综合能力，全力营造安全放心诚信消费环境。在夯实“能消费”基础上，着力增加就业收入提高消费能力，稳步提高劳动者工资性收入特别是城市工薪阶层、农民工收入水平；在健全“敢消费”机制上，不断加强消费领域执法监督，加大消费者权益保护，大力开展放心消费创建活动。

我国有14亿多人口的超大规模内需市场，有世界上规模最大、成长最快的中等收入群体，消费市场潜力大、韧性强、后劲足的特点没有改变，消费长期向好的基本面不会改变。相信随着各项政策举措持续落地见效，消费恢复发展势头将持续向好，消费对经济增长的牵引带动作用也会更强劲。

《 人民日报 》（ 2022年11月02日 18 版）