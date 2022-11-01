两药企价格招采信用被评为“严重”失信

人民网北京11月1日电 （记者乔业琼）据国家医疗保障局消息，近日国家医疗保障局医药价格和招标采购指导中心汇总了自2022年7月1日至2022年9月30日各省份评级为“特别严重”和“严重”失信的医药企业情况，并进行公示。

根据北京市丰台区人民法院判决，北京能济中药饮片有限公司向多家医疗机构有关人员给予回扣或不正当利益，以使其经营的中药饮片获得额外的交易机会、竞争优势和销售数量，累计折合人民币198万余元。该失信行为时效标准的起始时间为2021年5月27日，北京市医药集中采购机构按照价格招采信用评价制度规定，评定企业“严重”失信。

根据甘肃省临夏县人民法院判决，临夏市福元药业有限责任公司向医疗机构有关人员给予回扣或不正当利益，以使其经营的药品获得额外的交易机会、竞争优势和销售数量，累计折合人民币135.5273万余元。该失信行为时效标准的起始时间为2022年1月28日，甘肃省医药集中采购机构按照价格招采信用评价制度规定，评定企业“严重”失信。

据悉，按照《医药价格和招采信用评价的操作规范（2020版）》规定，信用评级根据失信行为的性质、情节、时效，以及影响范围等因素，将医药企业在本地招标采购市场的失信情况评定为“一般”“中等”“严重”“特别严重”四个等级。对于失信等级评定为“严重”的医药企业，除提醒告诫、提示风险外，应限制或中止该企业涉案药品或医用耗材挂网、投标或配送资格，限制或中止期限根据医药企业信用修复行为和结果及时调整。