增强CT和增强MR 同一天做能行吗？

如今，影像学检查技术作为临床不可或缺的检查手段，越来越被大家所接受。为了便于疾病的精准诊断，临床医生常常会根据病情，建议患者做增强CT或增强MR（磁共振）检查，有的患者甚至同时需要做这两项检查。这时大家往往会有一个疑问：增强CT和增强MR可以同一天做吗？注射对比剂会不会对身体有伤害？今天，就请医生来为大家答疑解惑。

肾功能异常 避免同天俩检查

增强CT和增强MR在不同疾病领域有着不同的优势，所以可能出现患者需要同时完善以上两项检查的情况。根据《欧洲泌尿生殖放射学会（ESUR）对比剂指南》（以下简称“指南”）第10版，其中给出的两次注射碘、钆对比剂的指导方案：

肾功能重度降低或接受透析的患者：两次钆对比剂注射的间隔应达到7天。在有残余肾功能的情况下，两次碘对比剂注射的间隔至少应达到48小时。

由此可见，对于肾功能异常患者，应尽量避免CT和MR增强在同一天检查。如果对于特殊的紧急的病人，在临床医师陪同下，做完检查后立即进行血液透析，那么这类特殊情况也是可以酌情处理的。

肾功能正常 检查至少间隔四小时

根据指南，肾功能正常或中度降低的患者给药4小时后，碘对比剂和细胞外钆对比剂的排泄率均可达到75％。两次对比剂注射的间隔应达到4小时。

简单说，给药到血管中的对比剂主要经过尿液排泄，而口服的对比剂经过粪便排泄。常规增强对比剂被组织吸收后进入静脉，主要排泄到尿液中。给药到血管后进入尿液的排泄率，4个小时大约在75％左右，因此在4个小时左右，对比剂大部分已经排泄。

所以，对于肾功能正常的患者，增强CT和增强MR可以安排在同一天检查，但两次检查建议至少间隔4小时。

检查有顺序 增强CT需先做

对于同一天做增强CT和增强MR应该如何安排？这还要从增强CT与增强MR的原理、机制来考虑。

先说增强CT的原理，它是通过引入碘对比剂来增强血供丰富的组织与周围组织的对比。而增强MR常用的钆对比剂也是属于相对原子量比较大的，比碘的相对原子质量还高，因此在CT图像同样可以表现为高密度。所以，若先做增强MR，再做增强CT可能会影响增强CT的检查结果。

我们再来看增强MR的原理，它是通过引入顺磁性的金属离子钆对比剂，而碘是卤族元素，是非金属，不具有顺磁性。因此打了碘对比剂后，它不影响增强MR的图像质量。

说到这里，我们根据两项检查所用造影剂的特点可知，先做增强CT检查不影响MR（平扫和增强）检查，先做增强MR可能会影响CT（平扫和增强）检查。

文/张宁（北京世纪坛医院）