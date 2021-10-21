同样是咳嗽 别人做平扫 为啥我得再做增强CT？

对于临床医生而言，CT就像是医生的眼睛，在纷繁复杂的疾病诊断中发挥着重要的作用。随着CT成像技术的发展，CT检查辐射剂量更低、时间更短、图像更清晰，CT检查应用也越来越普遍。随之而来的是一些患者的疑惑——“同样都是咳嗽，别人只做平扫CT，为什么我却需要再做增强CT呢？有必要吗？”

今天，就来告诉大家平扫CT和增强CT这两种检查，到底有啥区别。

首先，来看一下CT成像的基本过程。CT成像基本过程为：CT设备对受检部位进行X线扫描，探测器接收X线信号后，经计算机重建得到受检部位断层图像。

平扫CT 平扫CT是最基本的CT检查，是指患者机体和受检部位处于自然状态下进行的CT检查。平扫CT检查过程中通常只需要患者仰卧（或俯卧）于CT检查床上，按照检查指令保持机体静止并（或）完成呼吸屏气配合即可完成检查。

CT平扫适用于头颅五官外伤，胸腹部炎症，脊柱、四肢关节骨折、退变等疾病的诊断以及各部位占位性病变的初步筛查，不适用于病变的定性诊断。

增强CT 增强CT是在静脉内注射一定剂量的含碘造影剂后进行CT扫描检查的方法。其目的是增强病灶和血管与周围组织的对比，以利于发现平扫CT不能发现的病灶或更清晰地显示病灶的范围和性质，对病变的定性诊断提供有价值的信息。

以胸部病变为例：平扫CT即可诊断肺炎，但要明确病变与周围结构解剖关系，如肺隔离症、肿瘤血供等情况时，需要行增强CT检查。

需要说明的是，由于碘造影剂有使用禁忌且存在过敏风险，通常需在医生评估通过后才可进行增强CT检查。例如，对有明显的甲状腺功能亢进的患者和既往使用碘对比剂发生严重过敏反应的患者，应禁止使用碘对比剂；而对严重心脏疾病、中枢神经系统疾病及其他高危患者，应由医生评估患者使用碘对比剂的风险和收益后，决定患者是否使用对比剂。

总之，平扫CT和增强CT适应症不同。对于复杂疾病而言，平扫CT只是基础，增强CT更有助于疾病的定性诊断。虽然同样是咳嗽，但因为病因不同，所以影像学检查方式才不同。

文/狄爱辉 张艳（北京大学第三医院）