国家卫健委：10月25日新增新冠肺炎本土确诊病例297例 本土无症状感染者944例

10月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例338例。其中境外输入病例41例（福建8例，北京7例，上海6例，广东6例，天津3例，江苏3例，云南3例，黑龙江2例，浙江1例，山东1例，四川1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（浙江1例，广东1例，四川1例）；本土病例297例（山西126例，广东45例，内蒙古35例，北京19例，福建13例，陕西12例，新疆9例，湖南8例，重庆7例，天津4例，云南4例，安徽3例，河南3例，江苏2例，青海2例，上海1例，浙江1例，山东1例，四川1例，西藏1例），含11例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古2例，陕西2例，北京1例，山西1例，福建1例，湖南1例，四川1例，青海1例，新疆1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例287例，其中境外输入病例55例，本土病例232例（广东37例，内蒙古36例，新疆31例，黑龙江26例，四川18例，重庆15例，北京10例，山西10例，云南9例，辽宁6例，浙江6例，陕西5例，江苏4例，福建4例，山东3例，湖南3例，贵州3例，河南2例，广西2例，天津1例，宁夏1例），解除医学观察的密切接触者57929人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例578例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例25511例，累计治愈出院病例24933例，无死亡病例。

截至10月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3705例（其中重症病例19例），累计治愈出院病例249236例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例258167例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者7360294人，尚在医学观察的密切接触者474894人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1069例，其中境外输入125例，本土944例（新疆129例，山西92例，青海87例，福建80例，内蒙古79例，广东67例，湖南62例，山东57例，陕西45例，四川41例，湖北32例，云南26例，河南21例，江苏20例，上海18例，天津16例，甘肃14例，重庆12例，安徽8例，河北7例，广西7例，西藏7例，黑龙江6例，宁夏4例，浙江3例，辽宁2例，北京1例，江西1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者658例，其中境外输入98例，本土560例（内蒙古114例，新疆82例，四川36例，云南31例，陕西27例，上海25例，江苏22例，重庆22例，广东20例，安徽19例，甘肃19例，山西18例，天津17例，黑龙江16例，湖北15例，河北13例，西藏13例，山东10例，湖南7例，广西7例，浙江6例，河南6例，吉林4例，贵州4例，辽宁3例，宁夏2例，福建1例，海南1例）；当日转为确诊病例14例（境外输入3例）；尚在医学观察的无症状感染者15493例（境外输入1094例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7947004例。其中，香港特别行政区430581例（出院90145例，死亡10343例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7515630例（出院13742例，死亡12427例）。