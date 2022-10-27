全国基本养老保险参保人数达102871万人

人民网北京10月27日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，国家卫生健康委、全国老龄办日前发布的《2021年度国家老龄事业发展公报》（以下简称《公报》）显示，截至2021年末，全国基本养老保险参保人数102871万人，比上年增加3007万人。全年共为2354万困难人员代缴城乡居民养老保险费26.8亿元，5427万困难人员参加基本养老保险，参保率超过99%。全国城乡居民养老保险月人均养老金达到179元，比上年增长5.3%。

2012年—2021年全国60周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重。图表来源：国家卫生健康委官网

截至2021年末，全国60周岁及以上老年人口26736万人，占总人口的18.9%；全国65周岁及以上老年人口20056万人，占总人口的14.2%。全国65周岁及以上老年人口抚养比20.8%。

我国老年健康服务供给持续强化，医养结合深入发展。《公报》显示，截至2021年末，在全国城乡社区获得健康管理服务的65周岁及以上老年人达到11941.2万。378.3万残疾老年人获得基本康复服务。全国共有两证齐全（具备医疗卫生机构资质，并进行养老机构备案）的医养结合机构6492家，比上年增长10.8%，机构床位总数为175万张，比上年增长10.4%。

养老服务供给方面，截至2021年末，全国共有各类养老服务机构和设施35.8万个，养老服务床位815.9万张。全国31个省（区、市）设市城市新建居住区配建养老服务设施达标率为62%，比上年提高约16个百分点。全国新开工改造城镇老旧小区5.56万个、惠及居民965万户，增设养老、助残等各类社区服务设施1.4万个，351万60周岁及以上老年人已享受公租房保障。

另外，养老服务兜底保障工作扎实有效。截至2021年末，全国共有3994.7万老年人享受老年人补贴，其中享受高龄补贴3246.6万人，享受护理补贴90.3万人，享受养老服务补贴573.6万人，享受综合补贴84.2万人。全国共支出老年福利资金386.2亿元，养老服务资金144.9亿元。

2012年—2021年全国65周岁及以上老年人口抚养比。图表来源：国家卫生健康委官网