全国基本养老保险参保人数达102871万

据新华社北京10月26日电 （记者董瑞丰、李恒）国家卫生健康委、全国老龄办日前发布的《2021年度国家老龄事业发展公报》显示，截至2021年末，全国基本养老保险参保人数102871万人，比上年增加3007万人。全年共为2354万困难人员代缴城乡居民养老保险费26.8亿元，5427万困难人员参加基本养老保险，参保率超过99%。

我国人口总量庞大，近年来人口老龄化程度加深。老龄事业发展公报显示，截至2021年末，全国60周岁及以上老年人口26736万人，占总人口的18.9%；全国65周岁及以上老年人口20056万人，占总人口的14.2%。

截至2021年末，在全国城乡社区获得健康管理服务的65周岁及以上老年人达到11941.2万。378.3万残疾老年人获得基本康复服务。全国共有两证齐全（具备医疗卫生机构资质，并进行养老机构备案）的医养结合机构6492家，比上年增长10.8%，机构床位总数为175万张，比上年增长10.4%。

在养老服务供给方面，截至2021年末，全国共有各类养老服务机构和设施35.8万个，养老服务床位815.9万张。全国新开工改造城镇老旧小区5.56万个、惠及居民965万户，增设养老、助残等各类社区服务设施1.4万个，351万60周岁及以上老年人已享受公租房保障。