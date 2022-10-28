“五步描述法”  让医生读懂你的痛（医说新语）

对疼痛的描述。

疼痛视觉模拟量表。

人在一生中或多或少都会经历疼痛的困扰，很多疾病被发现也是因为疼痛，正确描述疼痛有助于医生更准确找到背后的原因。然而，很多患者花了很多时间也说不清自己究竟怎么个痛法。别急，这里有一个“5步描述法”，能让医生迅速读懂你的痛。

第一步：告诉医生疼痛的部位

是脖颈子、肋叉子、胯骨轴子，还是波棱盖儿、脚脖子？如果说不清楚，可以当场掀开衣服给医生看。

如果是线上复诊的患者，可以画张示意图或者找张人体照片标记出疼痛的部位，帮助医生理解。

第二步：想想疼痛持续时间和发作频率

“持续时间”是指疼痛第一次出现的时间，例如是1周前、2月前、半年前，还是3年前、5年前等。

“发作频率”是指疼痛是一直痛（持续性）还是一阵一阵的（阵发性）？如果是阵发性的，那么每次发作时间有多长？每阵发作间隔有多长？

很多患者需要了解，有时候经过治疗，疼痛程度缓解或许不明显，但是疼痛发作频率降低、发作时间缩短，也是病情改善的标志。

第三步：试着描述一下疼痛的性质

这就是医生口中常问的“怎么个疼法”。

表达能力强的患者通常会给出各种形象的描述，比较具有代表性及专业性的描述大致如下：酸痛、胀痛、火烧痛、针扎痛、串电痛、蚂蚁爬、绞痛、一碰就痛、刀割痛……

第四步：进阶到描述“疼痛的程度”

这便是俗称的“有多痛”。

向医生形容有多痛，只需记住下面这把“尺子”——视觉模拟量表。将疼痛程度分为10级，最痛打10分，完全不痛打0分，看看中间的连续数字，再看看小人的表情，您的疼痛程度可以打几分？

如果还是不好判断或不好描述，告诉医生夜间是否影响睡觉、白天是否影响工作生活也是可以的。

第五步：回忆诱因及加重或缓解疼痛的因素

“诱因”指的是首次出现症状时可能的诱发原因，比如劳累、剧烈运动、外伤……“加重或缓解因素”指的是疼痛出现以后，什么情况下会轻一点，什么情况下会重一点？比如休息、弯腰、排便、用药之后会好一些，按压、运动、睡眠不足之后会加重等。

学会上面的“5步描述法”，您就对自己的疼痛情况掌握得八九不离十了。如果您能自备一个笔记本并动态记录疼痛的变化，那就更利于医生全面了解您的疼痛啦。

（作者为北京协和医院多学科协作疼痛科普团队成员，本文配图均由该团队提供）