上海启动吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）加强免疫接种

人民网北京10月25日电 （记者乔业琼）据“上海发布”微信公众号消息，今天，上海市启动吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）加强免疫预约登记。26日起启动加强免疫。什么是吸入用重组新冠病毒疫苗？这种疫苗的有效性、持久性、安全性如何？接种吸入用重组新冠病毒疫苗有什么条件和禁忌？

国内外研究证明，新冠病毒疫苗加强免疫接种可以增强保护效力、延长保护周期。根据国务院联防联控机制工作部署，上海市于2022年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）加强免疫。

针对已全程接种国药集团中国生物技术股份有限公司北京生物制品研究所有限责任公司、国药集团中国生物技术股份有限公司武汉生物制品研究所有限责任公司、北京科兴中维生物技术有限公司生产的灭活疫苗以及康希诺生物股份公司生产的肌注式重组新冠疫苗（5型腺病毒载体）满6个月的18岁及以上人群中，均可选择使用吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）开展1剂次加强免疫接种。本次加强免疫实施免费接种。

根据国家有关要求，上海市民目前仅需接种1剂次同源加强免疫或序贯加强免疫接种。

2022年10月25日起，符合条件的市民可通过“健康云”APP等进行加强免疫接种在线预约登记。携本人有效身份证件在约定时间前往预约的接种门诊进行加强免疫接种。70岁及以上人群接种时，要由家属或志愿者陪同。

在沪外籍人士、港澳台同胞进行吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）加强免疫，仍按照既往加强免疫有关政策要求执行。

据悉，截至2022年10月12日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗34亿3785.1万剂次，覆盖人数13亿343万人，其中已完成全程接种12亿7171.1万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的92.45%、90.2%。

Q1. 什么是吸入用重组新冠病毒疫苗？

A：吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）利用对人体无害的腺病毒载体，将表达S蛋白的遗传物质递送进人体，利用雾化器将疫苗雾化成微小的颗粒，通过吸入的方式经口腔呼吸到达肺组织，激发黏膜、体液、细胞三重免疫。

Q2. 接种吸入用重组新冠病毒疫苗的条件？

A：现阶段可在全程接种国药集团中国生物技术股份有限公司北京生物制品研究所有限责任公司、国药集团中国生物技术股份有限公司武汉生物制品研究所有限责任公司、北京科兴中维生物技术有限公司生产的灭活疫苗以及康希诺生物股份公司生产的肌注式重组新冠疫苗（5型腺病毒载体）满6个月的18岁及以上人群中，使用吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）开展1剂次加强免疫接种。吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）暂不用于基础免疫接种。

各类人群仅需接种1剂次同源加强免疫或序贯加强免疫接种。

Q3. 吸入用重组新冠病毒疫苗的剂量？

A：每次剂量为0.1mL。

Q4. 60岁以上人群可以接种吗? 18岁以下人群可以接种吸入用重组新冠病毒疫苗吗？

A：吸入剂型目前推荐的接种人群是18岁及以上人群。

Q5. 吸入用重组新冠病毒疫苗的加强免疫有效性如何？

A：目前，吸入用重组新冠病毒疫苗在我国18岁及以上健康成年人中开展的与新型冠状病毒灭活疫苗序贯加强免疫的临床研究结果显示，采用吸入用重组新冠病毒剂型与灭活疫苗序贯加强免疫可以显著增强免疫应答。

Q6. 吸入用重组新冠病毒疫苗的免疫持久性如何？

A：免疫持久性研究显示，使用吸入用重组新冠病毒疫苗异源接种6个月后，依旧保持了高水平中和抗体。

Q7. 吸入用重组新冠病毒疫苗的安全性如何？

A：一项在上万人中开展的安全性研究结果显示，吸入用重组新冠病毒疫苗在18岁以上人群中使用安全性良好，未发现严重不良反应。

Q8. 吸入用重组新冠病毒疫苗的接种禁忌是什么？

A：（1）对本品中的活性成分、任何一种非活性成分、生产工艺中使用的物质过敏者，或以前接种同类疫苗时出现过敏者。

（2）既往发生过疫苗严重过敏反应者（如急性过敏反应、血管神经性水肿、呼吸困难等）。

（3）患有未控制的癫痫和其他进行性神经系统疾病者，有格林巴利综合征病史者。

（4）正在发热者，或患急性疾病，或慢性疾病的急性发作期，或未控制的严重慢性病患者；

（5）妊娠期妇女。

Q9. 慢病患者可以接种吸入用重组新冠病毒疫苗吗？

A：根据《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》，慢性病人群为感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群。健康状况稳定，药物控制良好的慢性病人群建议接种。慢性疾病处于急性发作期暂缓接种。有惊厥、癫痫、脑病或精神疾病史或家族史者；有哮喘病史、慢性阻塞性肺疾病史及肺纤维化等基础性疾病或肺功能异常者；免疫功能受损（例如恶性肿瘤、肾病综合征、其它免疫缺陷病）患者慎用。

Q10. 新冠肺炎治愈人群需要接种吸入用重组新冠病毒疫苗吗？

A：根据《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》，新冠病毒感染后6个月内罕见再次感染发病的情况。既往新冠肺炎病毒感染者（患者或无症状感染者）在充分告知基础上，可在6个月后接种1剂。

Q11. 过敏体质的人可以接种吸入用重组新冠病毒疫苗吗？

A：《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》中明确既往发生过疫苗严重过敏反应者（如急性过敏反应、血管神经性水肿、呼吸困难等）是新冠病毒疫苗的接种禁忌；另外，要考虑过敏的严重程度及过敏原，并按照临床医师的医嘱执行。

Q12. 如何接种吸入用重组新冠病毒疫苗？

A：在吸入前，请先练习几次，然后开始正式接种。

第一步：先深呼一口气（不可对着雾化杯呼气）；

第二步：口含雾化杯吸嘴，深吸至杯中无雾；

第三步：憋气5秒以上（最少5秒），然后正常呼吸，接种结束。

Q13. 什么情况下要当场重新吸一次吸入用重组新冠病毒疫苗？

A：（1）吸入后雾化杯内存有明显的雾状气体；

（2）吸入过程中（包括5秒憋气期间）发生咳嗽、提前吐气等情况。

吸入失败者需重新吸入一剂次疫苗，且仅允许重复吸入一次。

Q14. 接种吸入用重组新冠病毒疫苗后需要注意什么？

A：接种后应在现场留观至少30分钟；接种后一周内避免接触个人既往已知过敏物及常见致敏原，尽量不饮酒、不进食辛辣刺激或海鲜类食物，建议清淡饮食、多喝水。

Q15. 请问接种吸入用重组新冠病毒疫苗后可能会发生哪些不良反应？

A：常见的全身不良反应包括疲劳、头痛、发热、口干和咽喉肿等症状，一般无需特殊处理，可自行恢复。

Q16. 接种吸入用重组新冠病毒苗会影响核酸检测结果和抗原检测结果吗？

A：腺病毒载体新冠疫苗的特点是仅含S蛋白的基因序列，在人体细胞内表达抗原，不含核酸检测位点开放读码框1ab（ORF1ab）和核衣壳蛋白（N蛋白），因此接种该疫苗不会造成新冠核酸检测阳性。