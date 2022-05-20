国内第三款！康希诺新冠病毒疫苗列入世卫组织紧急使用清单

人民网北京5月20日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，北京时间2022年5月19日，世界卫生组织在官网发布信息，正式将康希诺生物股份公司重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）列入其紧急使用清单，该疫苗成为继国药中生北京公司新冠灭活疫苗、科兴中维公司新冠灭活疫苗后第三个被列入世卫组织紧急使用清单的国产疫苗。

国家药监局表示，长期以来与世界卫生组织保持良好协商关系，就新冠病毒疫苗监管等相关事宜开展合作。

首家获批的国产腺病毒载体新冠病毒疫苗

据悉，2021年2月25日，国家药监局附条件批准康希诺生物股份公司重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）注册申请。该疫苗是首家获批的国产腺病毒载体新冠病毒疫苗，适用于预防由新型冠状病毒感染引起的疾病（COVID-19）。

2022年02月19日，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，此前，凡全程接种国药中生北京公司、武汉公司、北京科兴公司灭活疫苗，以及天津康希诺公司的腺病毒载体疫苗满6个月的18岁以上目标人群，可以进行一剂次同源加强免疫，也就是用原来的疫苗进行加强。序贯加强免疫策略实施后，完成全程接种上述三种灭活疫苗的目标人群，还可以选择智飞龙科马的重组蛋白疫苗或康希诺的腺病毒载体疫苗进行序贯加强免疫。

去年已有两款国产疫苗列入世卫组织紧急使用清单

另外，资料显示，北京时间2021年6月1日，世界卫生组织举办发布会，谭德塞总干事宣布将中国科兴中维公司研发的新冠灭活疫苗列入其紧急使用清单。世界卫生组织表示，世界迫切需要多种疫苗来解决全球疫苗分配不平等问题，希望各国共同努力，为控制新冠肺炎大流行做出贡献。

北京时间2021年5月7日23时，世界卫生组织举办发布会，谭德塞总干事宣布将中国国药中生北京公司研发的新冠灭活疫苗列入其紧急使用清单。谭德塞表示，这是世卫组织认证的第六种安全有效和高质量疫苗，将扩大新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）可以购买的疫苗范围，让各国监管部门能更有信心加速其自身的审批过程，以便进口该疫苗并接种。