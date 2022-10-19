三明医改缘何成“标杆”

民生无小事，枝叶总关情。在“奋进新时代”主题成就展中央综合展区全面深化改革开放单元“社会事业与民生保障制度体系全面建立”部分，一项项成果，牵动着每一位参观者的心。

展墙上的一张照片颇为醒目，图片说明是“2020年11月，福建省三明市第一医院轮播公示药品耗材价格”。这，只是三明医改十年来“让公立医院回归到公益性、医生回归到看病角色、药品回归到治病功能”的一次常规推进。

改革前，这座因三线建设兴起的工业城市，曾因人口少、经济体量小、退休人员比重高，“未富先老”现象明显，医保基金面临“穿底”风险。时任三明市副市长的詹积富，回首往昔，仍历历在目：医疗费用每年呈现两位数增长，居民就医负担沉重，医疗行为中药品耗材多、设备检查多、检验多现象突出，医保基金收支矛盾突出……

在詹积富看来，三明所面对的这些问题，虽有一定特殊性，但更多的，是与全国其他地区一样的共性问题。与其等待观望，不如行动起来。2012年，三明启动医改，将“第一把火”烧向了价格虚高的药品和医用耗材——执行“两票制”、实行“一品两规”，对各医院使用的“疗效不确切、价格很昂贵”的辅助性、营养性药品使用情况实时监控，严控大处方、大检查等。三明的药品价格和医疗费用很快实现大幅下降。

亲历医改的三明市沙县区青州镇涌溪村乐文焕，患尿毒症已有15年。他说：“起初，透析费用很高，我只能两周做3次，勉强维持生命，那时的自己深感绝望。后来尿毒症被纳入特殊病种，医保内的自付比例不到1%。现在每周3次规范治疗，身体状况稳定多了，还能兼职，有收入补贴家用了！”

十年时间，三明医改破立并举、持续推进，成为中国医改“标杆”。“三明之所以能一路破冰、攻坚克难，最核心的在于党中央坚定有力的支持。”詹积富感慨。

医改是涉及千家万户的重大民生工程。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把保障人民健康放在优先发展的战略位置，将深化医改纳入全面深化改革统筹推进，从“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”，围绕解决看病难、看病贵两个重点难点问题，坚持用中国式办法破解医改这个世界性难题。

这十年，我国全面推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管五项基本医疗卫生制度，发挥基层首创精神，深入推广以三明医改为代表的典型经验，构建优质高效的医疗卫生服务体系。现在，老百姓身边有了15分钟医疗卫生服务圈，家门口有了更多专家坐诊，居民个人卫生支出所占比重由2012年的34.34%下降到2021年的27.7%，看病就医更方便、更实惠、更高效、更顺畅了！（本报记者 金振娅 高建进）