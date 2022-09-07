中国这十年：努力解决群众看病就医难题，医改取得显著成效

人民网北京9月7日电 （记者乔业琼）中宣部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康事业发展成就有关情况，并答记者问。

“医改是个世界性难题，尤其像我国有着14亿多人口的发展中大国，改革的难度更大，也更为艰巨和复杂。”会上，国家卫生健康委员会体制改革司负责人朱洪彪表示，党的十八大以来，按照党中央、国务院关于深化医改的顶层设计，抓试点示范，抓重点难点突破，抓统筹协调，抓督导评价，总结推广以三明为代表的典型地区的医改经验，推动医改往深里走、往实里走，努力解决群众看病就医难题，医改取得显著成效。

群众看病难问题有效缓解。设置了12个专业类别的国家医学中心，建设50个国家区域医疗中心，组建各种形式的医联体1.5万个，推动优质医疗资源下沉。2021年，首批国家区域医疗中心相关专科的跨省就医较2019年下降了9.3%，就医秩序更趋合理。

群众看病贵问题得以减轻。公立医院全部取消药品和耗材加成，基本医疗保障能力稳步提升。推进国家组织药品耗材集中采购和使用，已经开展的7批集采中选药品平均降价超过50%，两批耗材集采平均降价超过80%，开展药品谈判议价工作，平均降价超过50%。

以健康为中心的改革导向更加突出。以大健康理念为引领，把预防放在更加突出的位置，实施健康中国行动，“每个人是自己健康第一责任人”的理念更加深入人心，加强重大疾病防治和慢性病健康管理，改革完善疾控体系，发挥中医药的独特优势，开展医养结合，卫生健康事业发展方式和工作模式不断创新。

“下一步，我们将立足国情、充分发挥制度优势，继续探索用中国式办法破解医改这个世界性难题。”朱洪彪说。