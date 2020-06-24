传承精华是中医药发展的根基

没有传承，中医药发展就没有根和魂；没有创新，中医药发展就没有活力和未来。创新的根本目的是为了促进中医药学术发展，提高临床疗效，提高中医临床诊疗能力和水平

习近平总书记不久前在主持召开专家学者座谈会时指出，中西医结合、中西药并用，是这次疫情防控的一大特点，也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。实践证明，尊重中医药发展规律，提升中药质量，提高临床疗效，推动中医药事业和产业高质量发展，方能促进中医药振兴。

传承是中医药发展的根基，创新是中医药发展的生命活力。没有传承，中医药发展就没有根和魂；没有创新，中医药发展就没有活力和未来。创新的根本目的是为了促进中医药学术发展，提高临床疗效，提高中医临床诊疗能力和水平。

面对常见病、多发病、重大疑难疾病和新发传染病防治需求，中医药必须尊重规律，传承精华，守正创新，做到“传承师古不泥古、创新发展不离宗”。通过传承精华来发展中医药学科内涵，重在突出中医药特色优势，同时又要吸收现代科学技术和文明成果，创新中医药理论与实践，从而更好服务当代临床防病治病需求，发挥中医药独特优势和价值作用。

在推动中医药事业和产业融合高质量发展的过程中，要坚持中药安全有效的根本要求，突出质量优先，不断提高中药质量，推动中药产业高质量发展。中药材质量好，中药饮片、中成药质量才会好，中医临床防治才会有疗效，中药产业才会高质量发展。我们要进一步发挥中医药在健康中国建设和深化医改中的作用，促进中医药振兴发展。

中西医相互补充、协调发展是我国卫生健康事业的显著优势。当前中医药学科服务体系、人才队伍、中医药传承创新科技支撑布局，以及中医药事业和产业高质量协调发展的能力和水平还比较“弱小”，与西医药学科体系相比还有很多地方需要加强、健全、完善，还需要“补短板、强弱项、激活力”，还需要“内外兼修”。

要解决中医药发展“弱小”的问题，就要建立健全中医药服务体系，加强中医药特色人才队伍建设，提升中医药传承创新布局支撑能力，同时，还需提升中医药服务能力和水平。中医药和西医药相互补充、协调发展，彰显了我国卫生与健康事业的显著优势，有助于解决中国人口多，医保支付能力、保障能力不足的现实问题，以及老百姓看病难看病贵的问题，更好地服务人民群众的健康福祉。

当前，中医药传承创新发展的美好蓝图已经绘就，中医药全面振兴发展的号角已经吹响。我们要遵循中医药发展规律，传承精华、守正创新，充分发挥中医药防病治病的独特优势和价值作用，为建设健康中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

——国家中医药管理局局长于文明日前在中医药抗疫与传承创新发展研讨会上说

（本报记者 王君平整理）

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 05 版）