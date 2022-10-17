彰显办赛水平 助力全民健身

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第五十六届世界乒乓球团体锦标赛（决赛）日前在四川成都举办，中国队实现女团五连冠、男团十连冠。高水准的比赛内容和办赛工作，赢得市民关注，展示城市活力，收获各方赞誉。

日前，第五十六届世界乒乓球团体锦标赛（决赛）在四川成都圆满完赛。中国队实现世乒赛女团五连冠、男团十连冠，分别第二十二次捧起冠军奖杯考比伦杯和斯韦思林杯。

这场主题为“乒世界，品成都（Celebrate Table Tennis With Chengdu）”的赛事，被业内认为是本年度世界水平最高、规模最大的乒乓球赛事。其顺利举办，一方面以精彩赛事激发成都市民的体育热情，另一方面以赛事综合价值推动城市体育事业发展。

办赛惠民，激发市民参与热情

本次比赛，中国队在男团赛场经历了两场“硬仗”，分别是1/4决赛对阵瑞典队和半决赛对阵日本队。在比赛中，00后小将王楚钦的表现引人关注。在与瑞典队的比赛中，他作为三单对阵卡尔森，先丢2局后连扳3局获胜；在与日本队的比赛中，他在决胜盘击败户上隼辅，帮助中国队赢下队伍自2001年大阪世乒赛团体赛以来唯一一次打满5盘的比赛。

本次比赛距离2024年巴黎奥运会还有不到两年时间，是中国队一次重要的练兵机会。世乒赛团体赛对年轻球员的锻炼，成为中国男队除了冠军奖杯之外的另一收获。

女团赛场，中国队的全部8场比赛，均以3∶0获得胜利，孙颖莎、陈梦、王曼昱、王艺迪、陈幸同组成的阵容，以全胜战绩展现了整体优势和强劲实力。团体比赛，5名球员均有出场，每个人的发挥都至关重要。中国女队主教练李隼说：“所有人心往一处想、劲往一处使，大家的力量汇聚在一起，成就了团体的胜利。”

有激烈精彩的过程，有酣畅淋漓的胜利，“家门口”的体育大赛让球迷大饱眼福，也带动了当地的“乒乓热”。记者看到，在电子科技大学附属实验小学，校园空地上，乒乓球桌摆放整齐，学生们挥动球拍，积极练习；在桂溪生态公园，乒乓球场上，一群老人身姿矫健，目光专注；从春熙路、新华坊、宽窄巷子等城市地标，到成都地铁站和车厢，大小屏幕滚动播放当日比赛集锦及赛事宣传片……

对于本次世乒赛团体赛在各方面的带动效应，成都市人民政府副秘书长、市体育局局长熊艳说：“以重大体育赛事为突破口，充分释放了体育赛事在点燃全民健身热情、提升城市的国际影响力、带动体育产业发展等方面的综合价值。”

以赛促建，夯实赛事名城基础

本次世乒赛团体赛，有来自30多个国家和地区协会的60支队伍参赛。组委会围绕“简约、安全、精彩、专业、独特”的办赛目标，圆满完成竞赛组织、疫情防控、服务保障等各项工作，彰显了办赛水平和能力。

8分钟——这是从机场提取托运行李到办结物资通关手续的最短用时；5分钟——这是从酒店大堂到入住房间的平均时间……“组委会提前开展全流程、全要素、多场景桌面推演和实操演练，通过设置绿色通道、实行‘采送检报’快速流转等措施，为参赛人员提供了安全高效的通关保障。”成都世乒赛团体赛赛事组委会对外联络部部长张妍玮说。

“这是我经历过最好的比赛场馆。”成都高新体育中心让国际乒联主席佩特拉·索林赞不绝口。这座符合国际标准、赛训一体的场馆，设置了体育竞赛区、媒体运行区等6类运行区域，布置了8张比赛球台，并提供30张训练热身球台。据介绍，场馆还将用于第三十一届世界大学生夏季运动会的乒乓球比赛，其配套设施还可以满足篮球、排球、体操、冰球、短道速滑等项目的国际比赛要求。

近年来，成都以建设世界赛事名城为目标，以赛促建、以建促赛。“十三五”时期，成都举办99项高水平国际体育赛事，成功申办世界大学生夏季运动会、世界乒乓球团体锦标赛（决赛）、羽毛球汤姆斯杯和尤伯杯以及世界运动会等重大赛事。以大赛筹办为契机，天府奥体公园、东安湖体育公园、凤凰山体育公园等大型体育场馆建设落成。成都市体育局副局长陈志介绍，各场馆赛后将向公众开放，用于市民健身、文化休闲、展览展示、社会公益等方面。

因赛兴业，释放赛事综合价值

赛事期间，各代表队参赛人员住进酒店群，活动范围包括3座酒店、一个国际会议中心以及紧邻的由川西民居组成的文化街区。比赛之余，他们可以在生活气息浓郁的文化街区散步，品尝成都特色美食，体验蜀绣、绳编等民间工艺。

中国乒乓球协会主席刘国梁说：“我相信通过世乒赛，世界各地的朋友都会更加了解中国、了解成都。”参加男团比赛的伊朗队运动员阿米里·尼亚·索鲁什说：“我感受到了成都的发展。”佩特拉·索林则说：“我很荣幸能在四川成都，与热爱乒乓球的人们在一起。”

体育赋能，因赛兴业，培育城市体育文化，增添城市经济发展动能。数据显示，成都体育人口比例已达48.6%，经常参加体育锻炼的人口突破900万，市民体质合格率提升至93.15%，连续6年稳步提升。另据统计，2021年成都体育产业总产值突破925亿元，体育产业增加值近351亿元，约占地区生产总值的1.77%；全市体育消费总规模达到533.7亿元，居民人均体育消费支出2518.6元。

体育事业的稳步发展，受益于全民健身公共服务体系的健全。目前，成都有统计的各类体育场地达5.9万余个，公共体育场馆年均免费或低收费服务健身市民超500万人次。“全市年均开展各级各类全民健身活动超5000场次，做到‘年有主题、月有赛事、周有活动’。”陈志说。据介绍，成都全民健身运动会已连续举办9届；同时，培训1500名“既懂体又会医”的社区运动健康师，打造集合“运动处方库、社区运动健康师库，运动膳食营养指南、科学健身指南”于一体的运动促进健康服务平台，实现精准科学的健身指导服务。

为期10天的赛事，让人感受到乒乓球的魅力，也看到了城市的活力。专程到现场观赛的，还有国际大体联夏季大学生运动会部赛事经理布莱恩·卡莱尔，成都世乒赛团体赛的成功举办让他充满信心：“看到成都世乒赛团体赛赛事组委会为赛事付出的努力，我们相信，明年的世界大学生夏季运动会定能顺利举办。”

《 人民日报 》（ 2022年10月17日 18 版）