北医三院打出“健康牌”：“运动处方”让疾病预防关口前移

有氧健身操、飞盘运动、滑雪等越来越多的运动方式逐渐成为新潮流，全民健身正在逐渐融入大众生活，运动健康也成为了生活新风尚。据《2020年全民健身活动状况调查公报》显示，2020年，7岁及以上居民中经常参加体育锻炼的人数比例为37.2%，比2014年提高了3.3个百分点。

随着全民健身的进一步普及，如何科学评估自己的身体状况，从而安全有效地进行健身是很多人都面临的问题。近年来，北京大学第三医院健康管理（体检）中心推出运动能力测评项目，能够根据个人具体情况出具“运动处方”，更加科学、有效、安全地进行运动锻炼，将疾病预防关口前移。

科学健身 制定个人“运动处方”

“虽说运动有益健康，但也是有定语的，只有‘科学的运动’才能有益健康。”北京大学第三医院机场院区院长、健康管理（体检）中心主任王鹏说，当前，大众对于运动的认识存在一定不足。一些健身人士认为“运动治百病”，保持运动习惯就能“百病不侵”。但不科学、不规律的运动不仅很难改善健康，甚至可能危害健康。不仅会造成肌肉、关节、骨骼等运动系统受损，甚至可能在运动中发生心血管意外，危及生命。

图为运动功能姿态测评

如何结合自身情况找出适合自己的“运动处方”？王鹏介绍，科学的运动需要对机体现有的各种情况进行评估，然后再像医生开药方一样开具“运动处方”。性别、年龄、饮食、睡眠、是否患有明显的慢性病史或不适症状、既往和目前运动锻炼习惯以及烟酒嗜好等生活习惯都是开启运动锻炼前需要评估的重要信息。

图为运动功能素质测评

“对于不同人群，‘运动处方’均应包含有氧运动、抗阻运动、柔韧性练习、平衡练习和呼吸训练等内容，但根据不同人群的运动需求，应依据评估结果，给出科学、精准的个体化运动方案。”王鹏介绍，运动能力测评主要包括运动系统体格检查、运动功能姿态测评、运动功能素质测评、人体成分分析以及心肺运动负荷试验五个检测项目。通过“评估—精准运动干预—再评估”的方式，进行科学运动指导及后续随访，引导安全有效地运动，管理运动健康问题。

提前预警 及时发现疾病风险

除了指导科学运动外，运动能力测评对疾病的预警和早筛也有一定积极作用。“区别于传统体检项目以发现和诊断疾病为目标的静态临床检查，运动能力测评主要从功能医学的角度，对受检者运动系统及心肺功能进行量化评估。”王鹏介绍，通过评估日常活动及运动锻炼中身体活动需涉及到的多维度功能指标，评估运动与日常生活身体活动中急慢性伤病和心血管意外的潜在风险。

图为心肺运动负荷试验

“体质成分分析可以发现肌肉减少症和隐性肥胖，心肺运动负荷试验预警心肺疾患。”王鹏说，以心肺运动试验为例，结合运动心电指标及气体代谢指标，全面客观评价心肺运动功能和受损程度，在评估运动风险、心血管疾病危险分层及预后评估等方面具有重要预测价值。在既往没有确诊心血管疾病且无症状的人群中，有可能通过心肺运动试验预警或筛查心血管疾病，对于疾病的早期筛查与干预，以及规避运动中的心血管风险大有裨益。

关口前移 打造全周期健康管理

“运动能力测评贯彻主动健康理念，从注重‘治已病’向‘治未病’转变。”王鹏介绍，合理、适当、科学地体育锻炼可以提高和保持旺盛的生理机能，促进身体、心理健康，预防慢性病。运动能力测评前的检前评估可以将人群进行健康水平划分，筛查运动禁忌症。而运动测评后则可以进一步排查潜在疾病风险，提前进行专科就诊干预。通过运动测评、运动健康管理不仅可以更好地指导运动健身，更有助于在形成疾病前进行安全、有效且有针对性地运动干预，有效地阻断、延缓疾病的发生和发展进程，指导慢病管理，提高慢病生活质量。

图为运动系统体格检查

除了开展运动测评外，北京大学第三医院体检中心也在积极创新多样化的体检项目，以满足大众多样化的健康需求，将预防关口进一步前移。王鹏介绍，北京大学第三医院创新开展女性卵巢储备功能与青春度评估、围绝经期女性评估、眼部特色检查项目和代谢与营养疾病风险筛查等多项创新检测项目，联合多学科为患者开展针对性健康干预，提供更多健康服务。