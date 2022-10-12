国家卫健委：10月11日新增新冠肺炎本土确诊病例374例 本土无症状感染者1386例

10月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例417例。其中境外输入病例43例（广东14例，福建11例，江苏6例，四川4例，北京3例，天津2例，新疆2例，上海1例），含9例由无症状感染者转为确诊病例（北京2例，江苏2例，福建2例，广东1例，四川1例，新疆1例）；本土病例374例（山西78例，新疆62例，内蒙古48例，广东43例，辽宁25例，重庆17例，湖南14例，四川14例，河南13例，北京10例，陕西7例，黑龙江6例，宁夏6例，山东5例，西藏5例，上海4例，云南4例，浙江3例，福建3例，江苏2例，海南2例，贵州2例，河北1例），含51例由无症状感染者转为确诊病例（内蒙古13例，湖南8例，辽宁5例，新疆5例，山东4例，四川4例，广东3例，福建2例，重庆2例，宁夏2例，山西1例，浙江1例，贵州1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例261例，其中境外输入病例64例，本土病例197例（四川48例，内蒙古45例，贵州40例，广东16例，黑龙江15例，山西7例，云南5例，宁夏4例，天津3例，西藏3例，陕西3例，福建2例，湖南2例，新疆2例，辽宁1例，山东1例），解除医学观察的密切接触者31830人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例623例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例24768例，累计治愈出院病例24145例，无死亡病例。

截至10月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4260例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例244997例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例254483例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者6478633人，尚在医学观察的密切接触者350392人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者1473例，其中境外输入87例，本土1386例（内蒙古463例，新疆379例，山西57例，云南48例，河南45例，宁夏41例，甘肃40例，上海34例，四川33例，陕西28例，重庆27例，安徽26例，江苏23例，辽宁22例，西藏19例，山东17例，河北15例，湖南15例，黑龙江13例，广东11例，吉林10例，湖北9例，天津4例，浙江4例，北京1例，广西1例，贵州1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者559例，其中境外输入85例，本土474例（宁夏100例，黑龙江92例，贵州88例，西藏31例，四川28例，新疆27例，天津24例，陕西19例，山东9例，辽宁8例，内蒙古7例，广东7例，浙江4例，江西4例，广西4例，云南4例，河南3例，甘肃3例，河北2例，安徽2例，湖北2例，重庆2例，山西1例，吉林1例，上海1例，青海1例）；当日转为确诊病例60例（境外输入9例）；尚在医学观察的无症状感染者13682例（境外输入877例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7366688例。其中，香港特别行政区420877例（出院87085例，死亡10237例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区6945018例（出院13742例，死亡11620例）。