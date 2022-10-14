世界视觉日：中国医生点亮非洲患者“视”界

新华社布拉柴维尔10月13日电（记者史彧 邓敏）今年10月13日是世界视觉日。位于非洲大陆上的刚果（布）地处赤道地区，紫外线强，各类罕见眼疾高发。多年来，一代又一代中国医生在这里践行“光明使者”的任务，默默守护着非洲人民的眼眸。

2021年11月，天津市眼科医院的许厚银随中国第28批援刚医疗队来到刚果（布）首都布拉柴维尔。她带了两个行李箱，一个装个人物品，另一个则装满眼科手术器械和药品。

虽然自认为行前做足了功课和心理准备，但抵达位于布拉柴维尔郊区的中刚友好医院后，许厚银还是被医院里的景象震惊了。由于特殊的自然环境，当地百姓眼科疾病多发，白内障、青光眼等疾病十分常见，到医院排队候诊的患者络绎不绝。手术日里，许厚银往往顾不上喝水吃饭，一天十几台手术是“家常便饭”。

在中刚友好医院，许厚银是目前唯一可以独立进行白内障手术的医生，科室里的几位当地医生都是她的手术助理。许厚银说，朝夕相处中，她和当地医生不仅建立了深厚的“战友情”，还培养出了无声的默契。

“只需一个眼神，大家就能心领神会，在手术台上静静地相互配合。”许厚银说。

白天门诊手术结束后，许厚银还会给当地医生们“开小灶”，手把手教授专业心得。没有教学用具，她便用市场上买来的猪眼球当实验品，带着当地医生们练手。

许厚银坚信，授人以鱼不如授人以渔。医疗援助的意义和目的不仅仅是治病救人，还要向当地医护人员传授先进的治疗理念和诊疗技术，言传身教为当地培养更多优秀医生，留下一支“带不走的医疗队”。

中刚友好医院院长本杰明·恩加戈诺对新华社记者说，两年来，他已与三批中国医疗队合作，与中国医生建立了深厚情谊。该院医生罗肯兹·桑德拉告诉记者，“危急情况下，我们总是与中国同事一道工作，他们总是在我们需要的时候帮助我们……我永远不会忘记与中国医生们共事的点点滴滴。”

多年来，中国在30多个国家开展白内障复明义诊手术，帮助万余名患者重见光明。无数和许厚银一样的中国白衣战士行走非洲大地，帮助非洲百姓治疗眼疾，用实际行动成为守护非洲人民的“光明使者”。