国家卫健委：2022-2025年全国开展老年心理关爱行动

人民网北京6月22日电 （记者孙红丽）为促进老年人身心健康，近日，国家卫生健康委印发通知，决定2022-2025年在全国广泛开展老年心理关爱行动（以下简称关爱行动）。

通知要求，各地要以心理健康服务工作基础好、积极性高为原则，兼顾经济社会发展水平，分年度做好推荐工作，力争本省份到2025年底每个县（市、区）至少一个社区或村设有老年心理关爱点。鼓励有条件的地区参照关爱行动要求增加老年心理关爱点数量，惠及更多老年人。

根据通知，关爱行动重点范围包括：2022-2025年在全国范围内选取1000个城市社区、1000个农村行政村开展关爱行动，到“十四五”期末原则上全国每个县（市、区）至少一个社区或村设有老年心理关爱点。各地按要求对老年心理关爱点常住65岁及以上老年人开展心理健康评估，重点面向经济困难、空巢（独居）、留守、失能（失智）、计划生育特殊家庭老年人。

通知提出开展培训、开展心理健康评估和宣传、开展必要的干预和转诊推荐三项具体内容。鼓励各地结合实际，举办关爱行动线上线下培训活动。对老年心理关爱点常住65岁及以上老年人，以集中或入户的形式开展心理健康评估，了解老年人常见心理问题。同时，广泛开展老年人心理健康科普宣传。

对评估结果显示正常的老年人，鼓励其继续保持乐观、向上的生活态度，并积极带动身边老年人共同参与社会活动。对评估结果显示轻度焦虑、抑郁的老年人，可实施心理咨询、心理治疗等心理干预，改善其心理健康状况，并定期随访。对评估结果显示疑似存在认知异常或中度及以上心理健康问题的老年人，建议其到医疗卫生机构心理健康门诊就医。

另外，通知还提出，鼓励采取政府购买服务等多种形式开展关爱行动，切实保障工作经费。鼓励各地联合相关部门共同推进，充分发挥相关社会组织作用，形成合力，确保目标顺利实现。