守住不发生规模性疫情的底线（国务院联防联控机制发布会）

本报北京10月13日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制10月13日召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控有关情况，并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格按照第九版防控方案和“九不准”要求，落实属地、部门、单位、个人“四方责任”，以快制快，阻断疫情传播，牢牢守住不发生规模性疫情的底线，最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。要坚决整治“层层加码”，关心关爱受到疫情影响的群众，切实保障其生活和就医需求。

“近期，我国持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险，局部地区疫情出现反弹。当前，全国疫情形势严峻复杂，呈现‘点多、面广、频发’的特点，发生局部聚集性疫情的风险依然存在，但总体可控。”国家疾控局传防司司长、一级巡视员雷正龙介绍，国家卫健委、国家疾控局加强统筹调度，指导各地落实疫情防控措施。

近日，内地首次检测出奥密克戎变异株BF.7亚分支。中国疾控中心病毒学首席专家董小平分析，BF.7亚分支本质上是奥密克戎BA.5变异株的进化分支，在致病力方面没有明显改变，但呈现出较强传播力。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，“动态清零”是新冠肺炎疫情防控的总方针。过去近3年时间里，我国先后发生了300多起境外输入引发的本地疫情，这些疫情都得到了很好的控制，“实践证明，‘动态清零’总方针是科学的，防控效果是显著的，是符合中国实际情况的。目前，我们必须坚定不移地坚持。”

国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年说，从总体上来看，绝大部分国家仍然是强化必要的个人防护措施，比如戴口罩、保持社交距离，同时加强疫苗接种。

“疫情防控不能简单化，不能过大范围划定风险区域，不能以‘静默’代替管控。”雷正龙说，各地要科学精准划定中高风险区，及时采取坚决果断的管控措施，并根据疫情形势变化进行动态调整，符合解封条件的要及时解封，方便群众生活及出行。对风险区域外的学校、餐饮等单位要加强疫情监测，坚决避免“一关了之”，最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。开展疫情处置时，强调科学精准管控同时还要讲究温度，全力保障疫情期间群众的生活物资供应和就医需求。

《 人民日报 》（ 2022年10月14日 09 版）