电子消费券拉动上海市场回暖

本报上海电 （记者田泓）一系列消费刺激政策有效拉动上海国庆消费市场回暖。据消费市场大数据实验室（上海）监测显示，国庆节日（2022年9月30日至10月6日）7天，全市餐饮、汽车、家电线下消费增长明显，消费金额分别实现69.6亿元、12.7亿元和4.7亿元，同比增长18.0%、76.3%和3.0倍。全市线下消费金额407.7亿元，同比恢复至八成；线上消费金额约254.8亿元，同比增长2.9%。其中，主要商业综合体客流量环比增长24.6%。

国庆消费市场回暖得益于第二轮“爱购上海”电子消费券、绿色智能家电消费补贴等政策叠加效应。“爱购上海”电子消费券节日期间核销金额超过1.35亿元。上海环球港、港汇恒隆广场、五角场万达广场、比斯特上海购物村（奕欧来）、七宝万科广场、宝山万达广场、中信泰富万达广场、尚悦湾广场、青浦吾悦广场等商业综合体的销售额，实现同比增长超过2位数。

节日前夕，上海首次推出促进绿色智能家电消费补贴政策，家电家装商店客流、销量增长明显。节日期间（10月1日至6日），全市苏宁易购、国美电器、京东、百联、家乐福等35家参与政策实施的家电零售企业绿色智能家电销售1.43亿元，交易笔数1.69万单，补贴额1273.5万元。京东、苏宁上海地区全品类家电销售额，实现同比增长超过2位数，销售额均位居企业内部全国省级排名前列，政策刺激效应比较明显。