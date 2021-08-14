莫让节日消费变成消费节日

节日是民族或国家的传统文化和集体记忆的承载，也是释放消费潜力的重要节点。培育节庆假日消费热点，对于经济增长具有重要意义。

然而，一些商家却借着节日的由头疯狂掘金、贩卖焦虑，把消费和送礼异化为节日情感表达的主要方式：买是“求生”，不买是“送命”；“送礼不讨喜，节后两行泪”……消费者购买商品，买的不再是其实用价值，而是符号价值，仿佛消费营造的仪式感就能与真挚情感或美好生活画等号。

节日消费不能变成消费节日。商业氛围浓厚本是好事，既可以拉动节日经济，又可以为传统文化繁荣增添一把火。但是这把火要适度，要尊重节日的独特文化底蕴和历史积淀，平衡好节日的经济价值和文化价值，不能让传统节日成为商业的工具。

如今，越来越多的消费者开始对商家的节日营销套路“免疫”了。想持续赢得用户，与其靠制造焦虑来卖货，不如把更多精力用在做新创意、做强品质、做优服务。通过传递正能量来获得用户的价值观认同。

商家应努力优化节日产品供给，向个性化、定制化、多层次化升级，丰富节日文化消费内容，不仅满足物质消费需求，也要满足精神消费需求。营造良好节日消费氛围，让消费者吃喝玩乐购体验更好，赋予传统节日新活力。（林蔚）