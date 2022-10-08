今日寒露：清香晨风远，溽彩寒露浓

“秋桐故叶下，寒露新雁飞”，今日，我们迎来二十四节气中的第十七个节气，也是第一个带“寒”字的节气——寒露。此时，秋高气爽，白露欲霜，寒气逐渐增长，万物也随之萧瑟。

寒露寒露 遍地冷露

据《月令七十二候集解》记载：“九月节，露气寒冷，将凝结也。”民间也有谚语，“露水先白而后寒。”较白露时节，因气温更低，清晨之时的露气寒冷，花草树木上的露珠凝结为白茫茫的冰霜，透着深秋的寒气。

以五天为一候，古人将寒露分为三候：“一候鸿雁来宾；二候雀入大水为蛤；三候菊有黄华。”自白露起，鸿雁陆续南迁过冬，古人认为，先到为主，后至为宾，晚到的大雁就会被当成宾客；深秋之时，鸟雀不见，海边则出现很多蛤蜊，因贝壳的条纹、颜色与鸟雀相似，古人便认为是鸟雀变的；此外，菊花在寒露时节已遍地盛开。

“寒露过三朝，过水要寻桥”，寒露期间，昼渐短，夜渐长，昼夜温差变化明显，南北也呈现出不同的景象。南方秋高气爽，蝉噤荷残，可适时播油菜、种蚕豆，正值生育期的晚稻则需要防范强劲的“寒露风”；北方地区已开始呈现冬季景象，四野萧瑟，千里霜铺，此时，华北地区加快了播种小麦的速度，种植棉花的产区正抓紧采收。

露深品菊，登高赏叶

风急天高，落木萧萧。苏辙在《和文与可洋州园亭三十咏·荻浦》说，“离披寒露下，萧索微风触。”李处权也在其《月夜鼓琴》中写道：“清风泛寒露，夜久气转凉。”寒露时节，晶莹的秋露下，浸着清冷的诗意。

登高远眺，方不负寒露好时节。这一时期，很多地方有赏枫叶的习俗。“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”，深秋之际的枫叶，多了几分岁月沉淀的厚重。人们常常登高远眺，身临其境地品味漫山红叶、层林尽染之妙。

此外，寒露正值农历九月，又称菊月，是菊花盛开的月份。唐朝诗人李咸用写诗形容寒露时节的菊花：“菊华寒露浓，兰愁晓霜重。”寒露期间，人们不仅喜欢观赏菊花，还有饮菊花茶、品菊花酒的习俗。

养阴防燥，觅茶品蟹

寒露时节，江南地区有“秋钓”习俗，由于气温骤降，阳光无法穿透深水区，因此，鱼虾会往浅水区游去，也就在当地形成了秋钓、品蟹的习俗。俗话说：“寒露发脚，霜降捉着，西风响，蟹脚痒。”此时邀约三俩好友，细品蟹香，天气虽日渐萧瑟，但可用美食来温暖身心。

此外，有些地区还有饮秋茶的传统。秋茶中以正秋茶为最佳，每年寒露的前三天和后四天所采之茶即为正秋茶。寒露时节，煮上一壶新茶，在渐浓的秋意中，感受着美不胜收的秋景。

俗话说：“白露身不露，寒露脚不露。”寒露时，寒气渐浓，温度骤降，气候干燥，容易引发咽干、鼻燥等秋燥症状。除了适时添加衣物，还可通过饮食来养阴防燥，增强体魄，等待冬天的到来。