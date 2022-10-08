寒露：秋寒渐起 秋粮入库

【节气里的韵味中国】

已然深秋。凉风至，寒露生，芦荻轻飞，层林尽染。转眼，秋又凉了一度，我们迎来了寒露节气。

“袅袅凉风动，凄凄寒露零。”如果说白露节气标志着天气从炎热过渡到凉爽，那么寒露，则是由凉爽转向寒冷的分水岭。正如《月令七十二候集解》所云：“九月节，露气寒冷，将凝结也。”秋深露重，气温更低，露水更冷，就要凝结成霜，万物随寒气增长而消落，天地间平添一份清凉与空灵。

自然变化给予每个节气相应的物候。古人将寒露分为三候：“一候鸿雁来宾，二候雀入大水为蛤，三候菊有黄华。”寒露时节，鸿雁在天空排成“人”字或“一”字，向南迁徙。深秋时分，雀鸟无处寻踪，海边突然多了很多蛤蜊，菊花在瑟瑟秋风中傲然怒放。

四时流转，风物含情。鸿雁南飞、菊花盛开之时，文人墨客秋思绵延，绘就一幅幅绚丽多姿的晚秋画卷。且看，卢纶笔下的寒露是“数派清泉黄菊盛，一林寒露紫梨繁”，一派明艳繁茂；王安石眼中则是“空庭得秋长漫漫，寒露入暮愁衣单”，满眼的寂寥惆怅；元稹诗里描绘“寒露惊秋晚，朝看菊渐黄。千家风扫叶，万里雁随阳”，充盈着肃杀之气。文人们感时抒怀，寒露节气也因此多了几分诗意与韵味。

千百年来，时令更替也影响和塑造着中国人的饮食起居和生活习惯，形成了特有的节气习俗文化。寒露前后，昼夜温差较大，秋燥明显。根据中医“春夏养阳，秋冬养阴”的养生理论，此时的人们应养阴防燥、润肺益胃，而芝麻正是健脾胃、和五脏、抗衰老的佳品，于是，民间便有了“寒露吃芝麻”的习俗。寒露茶也别有风味。每年寒露节气的前三天和后四天所采之茶，谓之“正秋茶”，是人们追求的高品质秋茶。它既不像春茶那样鲜嫩不经泡，也不像夏茶那样干涩味苦，而是特有一缕甘醇清香，尤受老茶客喜爱。

每到寒露，在江南地区，人们还有吃螃蟹、钓鱼的习俗。由于气温快速下降，深水处太阳已经无法晒透，鱼儿便都向水温较高的浅水区游去，所以有“秋钓边”之说。寒露时节，秋高气爽，正是出游的好时候，登高、赏菊、观红叶成为沿袭至今的传统民俗活动。在北京，香山红叶每年都会吸引大量游客前往观赏。但见山上山下一片火红，漫山遍野的红叶，涂抹出秋日的绚丽和灿烂，身临其境的人们体会着“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”的恬淡惬意。

吃芝麻、饮秋茶、品螃蟹、赏枫叶，寒露时节，老祖宗的生活智慧咂摸在唇齿间，旷远宁静的天地山川美景铺陈在眼前，别有一番滋味萦绕在心头！

寒露节气，亦是农忙之时。有农事歌唱道：“寒露时节天渐寒，农夫天天不停闲。小麦播种尚红火，晚稻收割抢时间。”此时，北方秋收已近收尾，正紧张地播种冬小麦；南方单季晚稻开始收割，双季晚稻正处于灌浆期。长期的农业生产经验提示着人们，这是一个非常关键的时节，农事须加紧进行，否则将影响来年的收成。

“过了寒露，秋粮入库”“白露早，霜降迟，寒露种麦正当时”“大豆收割寒露天，石榴山楂摘下来”……这些广为流传的节气农谚，映射出一幅欢腾热闹的寒露农忙图：农民们满怀希望地躬身农田，耕地翻土，种麦收果，忙得不亦乐乎。肥沃的土地里、翻滚的麦浪间、累累的枝头上，处处洋溢着收获的喜悦，争分夺秒地耕作之后，必将迎来丰衣足食的欢愉。

寒露，虽天气寒凉却万物丰收，孕育着新的生机与希望。金风玉露之中，让我们尽享秋的静谧与丰盈，感受耕耘与收获的美好。