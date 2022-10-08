国庆假期各方落实疫情防控 多措并举守安全

国庆假期迎来尾声。多地在活跃文化和旅游消费市场的同时，严格落实疫情防控措施，优化核酸检测服务，多措并举保障假日出行安全，守住不发生规模性疫情的底线。

根据北京市疾控中心提醒，国庆假期后职工返岗上班须持48小时核酸阴性证明。7日一早，北京市不少核酸采样点已有序排起队伍。

为满足假期结束前市民核酸检测需求，北京市进一步优化核酸检测服务，6日、7日，北京市多个区已调整延长了核酸检测点采样时间。

根据多地公布的信息，节后返岗、返校要求因地而异。其中，成都市卫生健康委通知，7日成都全市开展全员核酸检测，节后返岗、返校时，须提供24小时内核酸阴性证明。

当前全球新冠肺炎疫情仍在高位流行，国内还有一批中高风险区，疫情防控不可忽视。国家卫生健康委通报，6日全国31个省份和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例288例，其中本土病例216例。

针对国庆假期临近尾声返程客流增多的情况，铁路、民航等交通运输部门持续加强测温验码、通风消毒等疫情防控措施，全力保障人民群众安全健康便捷出行。

校园防疫问题牵动人心。学校作为人群密集型场所，既要防范社会流动带来的疫情风险，又要保证师生有序健康地过节。按照国家和属地疫情防控有关规定，多地倡导师生就地过节，切实提高国庆假期校园出入管理的科学精准水平，把好校门关的同时，防止“一封了之”。

个别地区疫情防控压力大，防控举措仍存在简单化、“一刀切”等现象。为更好解决群众烦心事、揪心事，多地建立“1+N”群众诉求排忧解难平台专班工作机制，整合热线资源，第一时间回应解决群众诉求，当好疫情防控“服务员”，保障当地群众健康平安过节。

国家卫生健康委新闻发言人米锋说，要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格落实第九版防控方案和“九不准”要求，科学精准抓好疫情防控工作。坚决防止简单化、“一刀切”和层层加码，引导人员安全、有序流动。