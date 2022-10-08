今起三天北京再迎冷空气

记者从北京市气象台获悉，新一股冷空气将于今日抵京。受其影响，今起三天，北京将出现一次降雨、大风、降温天气过程，其中9日白天的阵风在8、9级，局地可达10级，市民要提前做好防寒准备。

国庆假期昨天落下帷幕。7天的假日里，北京前暖后冷，3日起遭遇今年下半年首个寒潮天气，出现明显降温。到了假期中后期，天空虽然恢复平静，但气温持续低迷。还未从上轮冷空气的“打击”中恢复过来，新一股冷空气就已经悄然抵京。据中央气象台最新预报，继10月2日至6日的寒潮天气后，8日至10日，又将有新一轮较强冷空气影响我国中东部地区。

与前次寒潮过程相比，此次冷空气影响范围偏北，过程降温幅度相对较小，但北方部分地区最低气温将创入秋以来新低。东北地区和内蒙古东部雨雪明显，北方地区风力普遍更大，京津冀等局地可能出现极端大风天气。据北京市气象台首席预报员雷蕾介绍，受冷空气影响，8日至10日北京将出现一次降雨、大风、降温天气过程。

具体来看，受高空槽影响，昨天后半夜至今天早晨，北京出现小雨天气。今天早晨，本市大部分地区将有小雨，降雨量虽然不足3毫米，但能见度将有所下降，不限行的早高峰原本就十分拥堵，再加上小雨前来“捣乱”，市民一定要提前安排好出行计划，及时关注路况信息，注意防雨和交通安全。今天白天，本市阴天间多云，有分散性阵雨，以西部北部地区为主，降雨量不足1毫米。夜间山区可能出现小雨转雨夹雪，高海拔山区有零星小雪。

降雨过后，大风、降温将一一登场。8日夜间至10日白天，北京将迎来大风天气。预计，8日夜间开始风力逐渐加大，9日白天为风力最大时段，平均风力5级左右，阵风8、9级，局地可达10级。9日夜间至10日白天，本市仍有4级左右偏北风，阵风6、7级，直到10日傍晚，风力才会明显减弱。

雷蕾表示，相较于大风的呼啸肆虐，此次冷空气过程对北京白天气温的影响不算大，但夜间的降温就比较明显了。预计8日至10日，本市平原地区白天最高气温维持在17℃至19℃，与前两天的气温基本相同。但10日夜间的最低气温将由8日的9℃降至3℃，山区最低气温更将降至-3℃至0℃。

气象部门提醒，9日至10日北京北风较大，建议公众尽量减少户外活动，远离临时搭建设施和高大树木，驾车出行注意侧风或横风影响，减速慢行。市民去山区旅游请关注天气防寒保暖，选择正规开放的景区游玩，山区道路不夜间行车，确保交通安全，露营请选择安全区域，远离森林防火区、防洪区、地质灾害易发区和饮用水源保护区，不在危险地段停留，请严格遵守疫情防控、户外用火防火和环境卫生有关规定，做好个人健康和必要的安全防护，确保自身安全。