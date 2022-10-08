在生死边缘守护生命（二十大代表风采）

徐芙蓉在湖南省人民医院内。

新华社记者 陈思汗摄

在湖南省人民医院ICU（重症监护室）病房里，医院急诊三部ICU护士长徐芙蓉正紧张忙碌着。14年来，她精心护理危重病人，用自己的专长和爱心创造了一个个生命奇迹。

“ICU护士是在生死边缘守护生命。”徐芙蓉这样评价自己的工作，“就是一句话：责无旁贷！”

2020年2月11日，在新冠肺炎疫情的紧急关头，徐芙蓉主动请战驰援湖北黄冈。

抵达黄冈后，徐芙蓉临危受命，担任湖南医疗队重症医学科护士长。短短3天，她和同事们建起一个“战地ICU”，接收了首批15名病情最危重的患者。

“我有经验，我来！”面对吸痰、气管插管等与病毒“贴身作战”的危险操作，徐芙蓉总是积极承担。

42天里，徐芙蓉和队员们一起完成了49名危重症患者的救治任务，实现了医护人员零感染、患者零事故的目标。

离开那天，看着夹道送别的黄冈人民，徐芙蓉热泪盈眶。

2020年5月11日，从黄冈归来还没来得及好好休整，徐芙蓉再次主动请缨，还是那句话：“我有经验，应该去。”她作为中国（湖南）抗疫专家组成员、护理专家，远赴非洲抗疫。

在非洲，徐芙蓉和队友们先后走访了津巴布韦和赤道几内亚的70多家机构和单位，与专家组成员一起下基层、访社区、进医院，指导他们改善分诊流程、优化诊疗方案，深入隔离病房与当地医务人员讨论病例。

回国之前，徐芙蓉和专家组成员向两个国家各提交了长达一万二千字的《新冠肺炎疫情防控国家建议书》，“这是我们留给当地群众的礼物。”徐芙蓉说。

“中国为什么会有那么多医护人员请战到疫情最严重的地方去？”世卫组织代表加沙西拉博士向徐芙蓉提出这样一个问题。她从容回答：“在中国，国家出现困难的时候，我们都会主动冲在最前面，不计报酬、不论生死。这应该是已经融入血脉的一种自觉。”

得知自己当选党的二十大代表后，徐芙蓉说：“党代表对我来说是无上光荣，更是沉甸甸的责任，我希望能为人民群众的健康事业做得更多、做得更好。”

（据新华社长沙10月4日电 记者帅才、谢奔、姚羽）