科学精准做好疫情防控工作

国庆假期，全国各地推行“落地检”，按照“自愿、免费、即采即走、不限制流动”原则，为跨省份流动人员到达当地后提供一次核酸检测服务。“落地检”的实施，既有效推动防疫关口前移，也方便了群众安全、有序流动，是坚持科学精准开展疫情防控的具体体现。

今年以来，我国本土疫情呈现多点散发、多地频发、局部规模性反弹的态势，加之新冠病毒持续变异，部分奥密克戎变异株亚分支的免疫逃逸能力出现明显增强，给防控工作带来了更大挑战。越是这样的时候，越要持续抓紧抓实抓细外防输入、内防反弹工作，提高防控的科学性、精准性。只有因地制宜采取精准防控措施，不断优化疫情防控举措，才能以最小的成本换取最大的社会和经济效益，尽可能减轻对经济发展和群众正常生活的影响。

我国地域广阔，各地情况千差万别。这样的现实国情也决定了，我们既不能对不同地区采取“一刀切”的做法、阻碍经济社会秩序恢复，又不能不当放松防控、导致前功尽弃，必须不断提高科学精准防控水平。针对病毒变异的新特点，提高科学精准防控本领，完善各种应急预案，严格落实常态化防控措施，我们必能打赢常态化疫情防控这场攻坚战，有力有效保障人民群众生命健康和经济社会发展。

《 人民日报 》（ 2022年10月08日 02 版）