重庆新增本土确诊病例13例、本土无症状感染者24例

中新网10月6日电 据重庆市卫健委网站消息，10月5日0—24时，重庆市新增本土确诊病例13例，其中，沙坪坝区3例、万州区1例、九龙坡区1例、合川区1例、铜梁区1例，均在隔离管控人员中发现；巫山县6例，5例在隔离管控人员中发现，1例由无症状感染者转为确诊病例。新增本土无症状感染者24例，其中，秀山县5例、彭水县3例、南岸区2例、璧山区2例、丰都县2例、巫山县2例、渝北区1例、长寿区1例、合川区1例、潼南区1例，均在隔离管控人员中发现；垫江县4例，均在重点人员核酸检测中发现。解除本土无症状感染者医学观察1例(沙坪坝区)。

截至10月5日24时，重庆市现有本土确诊病例32例(北碚区1例、江津区1例、南岸区2例、涪陵区2例、巴南区1例、彭水县3例、万州区2例、沙坪坝区6例、綦江区2例、南川区1例、璧山区1例、荣昌区1例、巫山县6例、九龙坡区1例、合川区1例、铜梁区1例)，现有本土无症状感染者48例(沙坪坝区2例、长寿区3例、大渡口区1例、江津区1例、梁平区1例、北碚区1例、合川区5例、大足区1例、丰都县3例、秀山县6例、渝北区6例、彭水县5例、渝中区1例、南岸区3例、巫山县2例、璧山区2例、潼南区1例、垫江县4例)。

10月5日0—24时，重庆市无新增境外输入确诊病例和无症状感染者。

截至10月5日24时，重庆市现有境外输入确诊病例10例(意大利3例、西班牙1例、新加坡4例、中国香港1例、泰国1例)，现有境外输入无症状感染者11例(意大利1例、中国香港1例、新加坡3例、西班牙5例、老挝1例)。