北京10月2日新增2例本土确诊病例、1例本土无症状感染者

中新网10月3日电 据北京卫健委官方微信消息，北京10月2日新增2例本土确诊病例、1例本土无症状感染者和4例境外输入确诊病例、5例境外输入无症状感染者，治愈出院5例。

10月2日0时至24时，新增2例本土确诊病例(其中1例已通报)和1例无症状感染者，无新增疑似病例；新增4例境外输入确诊病例和5例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院5例，解除医学观察的无症状感染者3例。

本土病例：

确诊病例1：现住丰台区宜兰园二区，为隔离观察人员，10月2日诊断为确诊病例。

确诊病例2：现住大兴区狼垡一村，为隔离观察人员，10月2日诊断为确诊病例。

无症状感染者：现住丰台区陈留村，为隔离观察人员，10月2日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例：

确诊病例1：中国籍，9月29日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月2日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，10月1日从美国经韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月2日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，10月1日从刚果经法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月2日诊断为确诊病例。

确诊病例4：德国籍，9月25日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月2日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。